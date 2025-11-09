https://ria.ru/20251109/svo-2053784851.html
Путин поблагодарил участников СВО за поддержку спортсменов с инвалидностью
Путин поблагодарил участников СВО за поддержку спортсменов с инвалидностью - РИА Новости, 09.11.2025
Путин поблагодарил участников СВО за поддержку спортсменов с инвалидностью
Президент РФ Владимир Путин поблагодарил участников спецоперации за поддержку юных спортсменов с инвалидностью. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T14:42:00+03:00
2025-11-09T14:42:00+03:00
2025-11-09T14:42:00+03:00
общество
россия
самарская область
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_0:28:3191:1823_1920x0_80_0_0_9b7e20df3b72486a61b77c1bdc086712.jpg
https://ria.ru/20251030/putin-2051935544.html
россия
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/13/1990194984_460:0:3191:2048_1920x0_80_0_0_17c37c9ba992bf5611d1d3508579c542.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, самарская область, владимир путин
Общество, Россия, Самарская область, Владимир Путин
Путин поблагодарил участников СВО за поддержку спортсменов с инвалидностью
Путин поблагодарил участников СВО за поддержку юных спортсменов с инвалидностью
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поблагодарил участников спецоперации за поддержку юных спортсменов с инвалидностью.
В четверг президент во время рабочей поездки в Самарскую область
ознакомился с проектом демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту, где Путину
рассказали, что мотивировать и поддерживать ребят с ограничениями по здоровью помогают ветераны СВО с инвалидностью.
"Спасибо большое не только за службу, но и вот за это дело – крайне важно ребят поддержать. Второе дыхание, и спасибо, что вы хотите импульс передать ребятам", – сказал Путин.
"Спаслись сами и спасем кого-нибудь", - сказал в ответ один из ветеранов.
Кадры беседы были показаны в программе "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия
1".