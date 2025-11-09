https://ria.ru/20251109/svo-2053769935.html
Минобороны рассказало о развитии наступления группировки войск "Восток"
Минобороны рассказало о развитии наступления группировки войск "Восток" - РИА Новости, 09.11.2025
Минобороны рассказало о развитии наступления группировки войск "Восток"
Группировка войск "Восток", освободившая Рыбное в Запорожской области, развивает наступление, освобождая территории Запорожской и Днепропетровской областей,... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T12:29:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
рыбное
запорожская область
Минобороны рассказало о развитии наступления группировки войск "Восток"
МО: подразделения "Востока" освобождают Запорожскую и Днепропетровскую области