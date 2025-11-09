Рейтинг@Mail.ru
Минобороны рассказало о развитии наступления группировки войск "Восток" - РИА Новости, 09.11.2025
Специальная военная операция на Украине
 
12:29 09.11.2025
Минобороны рассказало о развитии наступления группировки войск "Восток"
Минобороны рассказало о развитии наступления группировки войск "Восток"
специальная военная операция на украине
россия
рыбное
запорожская область
россия, рыбное, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Россия, Рыбное, Запорожская область
Минобороны рассказало о развитии наступления группировки войск "Восток"

МО: подразделения "Востока" освобождают Запорожскую и Днепропетровскую области

© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Российские военнослужащие . Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Группировка войск "Восток", освободившая Рыбное в Запорожской области, развивает наступление, освобождая территории Запорожской и Днепропетровской областей, сообщили в Минобороны РФ.
Об освобождении Рыбного МО РФ сообщило ранее в воскресенье.
"Группировка войск "Восток" развивает наступление, освобождая территории Запорожской и Днепропетровской областей", - говорится в сообщении.
Как уточняет ведомство, Рыбное освободили военнослужащие 37-й гвардейской мотострелковой бригады 36-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Восток".
