Военнослужащие "Центра" уничтожили до 470 боевиков ВСУ за сутки
Военнослужащие "Центра" уничтожили до 470 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.11.2025
Военнослужащие "Центра" уничтожили до 470 боевиков ВСУ за сутки
Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили в зоне своей ответственности до 470 боевиков ВСУ, только в районе Красноармейска и Димитрова более 275,... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T12:21:00+03:00
2025-11-09T12:21:00+03:00
2025-11-09T13:07:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
министерство обороны рф (минобороны рф)
вооруженные силы украины
димитров
красноармейск
димитров
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Димитров
