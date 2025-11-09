Рейтинг@Mail.ru
Военнослужащие "Центра" уничтожили до 470 боевиков ВСУ за сутки - РИА Новости, 09.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:21 09.11.2025 (обновлено: 13:07 09.11.2025)
Военнослужащие "Центра" уничтожили до 470 боевиков ВСУ за сутки
красноармейск, министерство обороны рф (минобороны рф), вооруженные силы украины, димитров
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Вооруженные силы Украины, Димитров
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр" уничтожили в зоне своей ответственности до 470 боевиков ВСУ, только в районе Красноармейска и Димитрова более 275, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.
"В течение суток в районе населенного пункта Красноармейск и Димитров Донецкой Народной Республики уничтожены более 275 украинских военнослужащих, два танка, четыре боевые бронированные машины, пикап и самоходная артиллерийская установка "Акация". Всего в зоне ответственности группировки войск "Центр" потери противника составили до 470 военнослужащих, два танка, шесть боевых бронированных машин, четыре автомобиля, три артиллерийских орудия, включая 155-миллиметровую самоходную артиллерийскую установку Caesar производства Франции", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
