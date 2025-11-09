https://ria.ru/20251109/svo-2053767179.html
ВС России освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области
ВС России освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области, сообщило Минобороны РИА Новости, 09.11.2025
Бои за населенный пункт Рыбное
Армия России при освобождении Рыбного взяла под контроль более 2 кв. км территории и уничтожила много вражеской техники. Об этом заявило Минобороны, показав кадры боев за населенный пункт.
ВС России освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области
Минобороны показало кадры из освобожденного Рыбного в Запорожской области