Рейтинг@Mail.ru
ВС России освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 09.11.2025 (обновлено: 20:04 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/svo-2053767179.html
ВС России освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области
ВС России освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области - РИА Новости, 09.11.2025
ВС России освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области
Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области, сообщило Минобороны РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T12:11:00+03:00
2025-11-09T20:04:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
рыбное
россия
запорожская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053770788_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_382c43f1780a8e5ca3dbb2ac732fc360.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
рыбное
россия
запорожская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Бои за населенный пункт Рыбное
Армия России при освобождении Рыбного взяла под контроль более 2 кв. км территории и уничтожила много вражеской техники. Об этом заявило Минобороны, показав кадры боев за населенный пункт.
2025-11-09T12:11
true
PT1M36S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053770788_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_b0dcece73cedb7b0eee13bba671bc06b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, рыбное, россия, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Рыбное, Россия, Запорожская область
ВС России освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области

Минобороны показало кадры из освобожденного Рыбного в Запорожской области

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области, сообщило Минобороны РФ.
© ИнфографикаПодразделения группировки войск "Восток" освободили село Рыбное в Запорожской области
Подразделения группировки войск Восток освободили село Рыбное в Запорожской области
© Инфографика
Подразделения группировки войск "Восток" освободили село Рыбное в Запорожской области
"Подразделения группировки войск "Восток" продвинулись в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Рыбное Запорожской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРыбноеРоссияЗапорожская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала