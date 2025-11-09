Суд прекратил преследование соответчицы по делу экс-судьи Чернова

По данным газеты "Коммерсант", еще одна соответчица по иску к экс-судье Чернову Лиана Сырцова, в отношении которой также прекращено уголовное производство по аналогичной статье, в 2015 году вместе с несколькими знакомыми, включая Новикову, участвовала в незаконной приватизации фигурирующего в иске ТЦ "Мелодия" - как утверждается, площадью 319 квадратных метров и стоимостью 81 миллион рублей. Кроме того, по данным газеты, Светлана Новикова вместе с Сырцовой, а также со своей матерью Любовью Новиковой участвовала в процессах с активами ООО "Бар Рубин" и сельхозпредприятием "Дмитриевское".