Суд прекратил преследование соответчицы по делу экс-судьи Чернова

КРАСНОДАР, 9 ноя – РИА Новости. Центральный районный суд Сочи прекратил по истечении срока давности уголовное преследование соответчицы по делу экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, активы которого обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры, следует из данных картотеки суда.
Светлана Новикова фигурирует в иске Генпрокуратуры к бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову, активы которого в размере не менее семи миллиардов рублей суд обратил в доход государства. Он оформлял имущество на своих родственников, друзей, любовницу, ее мать и сестру, прораба, водителя и помощника по хозяйству, сказано в судебных материалах. Светлану Новикову в открытых источниках называют бывшей сожительницей Чернова.
По данным газеты "Коммерсант", еще одна соответчица по иску к экс-судье Чернову Лиана Сырцова, в отношении которой также прекращено уголовное производство по аналогичной статье, в 2015 году вместе с несколькими знакомыми, включая Новикову, участвовала в незаконной приватизации фигурирующего в иске ТЦ "Мелодия" - как утверждается, площадью 319 квадратных метров и стоимостью 81 миллион рублей. Кроме того, по данным газеты, Светлана Новикова вместе с Сырцовой, а также со своей матерью Любовью Новиковой участвовала в процессах с активами ООО "Бар Рубин" и сельхозпредприятием "Дмитриевское".
Материалы в отношении Любови Новиковой поступили в Центральный районный суд Сочи 6 ноября 2025 года. Ей так же, как и дочери, вменяется мошенничество в особо крупном размере либо совершенное организованное группой лиц (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Красногорский суд Московской области обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову, стоимостью более семи миллиардов рублей. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, указавшая, что в 1994-2019 году, когда Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд, он не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты. Истец указывает, что Чернов "использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность", занимаясь коммерческой деятельностью, и "привлек родственников и доверенных лиц", чтобы завуалировать участие в ней. Заработанные незаконным предпринимательством деньги он "использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимого имущества, которые вовлек в коммерческий оборот".
Кроме того, Чернов использовал подчиненные ему суды для захвата сельхозпредприятия "Дмитриевский". В документах по иску также фигурируют ТЦ "Мелодия", ООО "Бар Рубин", ООО "Лосево", ООО Агрофирма "Воздвиженская".