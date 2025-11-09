Рейтинг@Mail.ru
Суд прекратил преследование соответчицы по делу экс-судьи Чернова - РИА Новости, 09.11.2025
22:18 09.11.2025
Суд прекратил преследование соответчицы по делу экс-судьи Чернова
Суд прекратил преследование соответчицы по делу экс-судьи Чернова - РИА Новости, 09.11.2025
Суд прекратил преследование соответчицы по делу экс-судьи Чернова
Центральный районный суд Сочи прекратил по истечении срока давности уголовное преследование соответчицы по делу экс-председателя Краснодарского краевого суда... РИА Новости, 09.11.2025
происшествия
сочи
россия
московская область (подмосковье)
александр чернов
краснодарский краевой суд
генеральная прокуратура рф
сочи
россия
московская область (подмосковье)
происшествия, сочи, россия, московская область (подмосковье), александр чернов, краснодарский краевой суд, генеральная прокуратура рф
Происшествия, Сочи, Россия, Московская область (Подмосковье), Александр Чернов, Краснодарский краевой суд, Генеральная прокуратура РФ
Суд прекратил преследование соответчицы по делу экс-судьи Чернова

Суд в Сочи прекратил уголовное преследование соответчицы по делу Чернова

КРАСНОДАР, 9 ноя – РИА Новости. Центральный районный суд Сочи прекратил по истечении срока давности уголовное преследование соответчицы по делу экс-председателя Краснодарского краевого суда Александра Чернова, активы которого обращены в доход государства по иску Генпрокуратуры, следует из данных картотеки суда.
Светлана Новикова фигурирует в иске Генпрокуратуры к бывшему председателю Краснодарского краевого суда Александру Чернову, активы которого в размере не менее семи миллиардов рублей суд обратил в доход государства. Он оформлял имущество на своих родственников, друзей, любовницу, ее мать и сестру, прораба, водителя и помощника по хозяйству, сказано в судебных материалах. Светлану Новикову в открытых источниках называют бывшей сожительницей Чернова.
Молоточек судьи - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Экс-прокурора Кингисеппского округа отправили под стражу
1 ноября, 20:25
Центральный районный суд Сочи прекратил в отношении Новиковой уголовное дело в связи с истечением сроков давности уголовного преследования. Ей вменялось мошенничество в особо крупном размере либо совершенное организованное группой лиц (часть 4 статьи 159 УК РФ).
По данным газеты "Коммерсант", еще одна соответчица по иску к экс-судье Чернову Лиана Сырцова, в отношении которой также прекращено уголовное производство по аналогичной статье, в 2015 году вместе с несколькими знакомыми, включая Новикову, участвовала в незаконной приватизации фигурирующего в иске ТЦ "Мелодия" - как утверждается, площадью 319 квадратных метров и стоимостью 81 миллион рублей. Кроме того, по данным газеты, Светлана Новикова вместе с Сырцовой, а также со своей матерью Любовью Новиковой участвовала в процессах с активами ООО "Бар Рубин" и сельхозпредприятием "Дмитриевское".
Материалы в отношении Любови Новиковой поступили в Центральный районный суд Сочи 6 ноября 2025 года. Ей так же, как и дочери, вменяется мошенничество в особо крупном размере либо совершенное организованное группой лиц (часть 4 статьи 159 УК РФ).
Красногорский суд Московской области обратил в доход государства 89 объектов недвижимости и другое имущество, принадлежащее Чернову, стоимостью более семи миллиардов рублей. С иском в суд обратилась Генпрокуратура, указавшая, что в 1994-2019 году, когда Чернов возглавлял Краснодарский краевой суд, он не соблюдал предусмотренные антикоррупционным законодательством запреты. Истец указывает, что Чернов "использовал свой иммунитет и судейскую неприкосновенность", занимаясь коммерческой деятельностью, и "привлек родственников и доверенных лиц", чтобы завуалировать участие в ней. Заработанные незаконным предпринимательством деньги он "использовал для приобретения высоколиквидных объектов недвижимого имущества, которые вовлек в коммерческий оборот".
Кроме того, Чернов использовал подчиненные ему суды для захвата сельхозпредприятия "Дмитриевский". В документах по иску также фигурируют ТЦ "Мелодия", ООО "Бар Рубин", ООО "Лосево", ООО Агрофирма "Воздвиженская".
Суд - РИА Новости, 1920, 09.10.2025
Дочь экс-главы Верховного суда Адыгеи арестовали за мошенничество
9 октября, 18:56
 
ПроисшествияСочиРоссияМосковская область (Подмосковье)Александр ЧерновКраснодарский краевой судГенеральная прокуратура РФ
 
 
