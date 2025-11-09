https://ria.ru/20251109/strelba-2053735504.html
СМИ: в результате стрельбы в Северной Каролине погиб полицейский
Полицейский погиб в результате стрельбы в больнице американского штата Северная Каролина, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти. РИА Новости, 09.11.2025
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Полицейский погиб в результате стрельбы в больнице американского штата Северная Каролина, сообщает телеканал NBC
со ссылкой на власти.
"Полицейский погиб при стрельбе в отделении неотложной помощи больницы около (города - ред.) Роли в Северной Каролине", - указывает телеканал.
По его данным, полицейский по имени Роджер Смит был на дежурстве в больнице WakeMed Garner Healthplex, когда у него случилось столкновение с неизвестным.
Телеканал подчеркивает, что пока неизвестно, были ли произведены аресты в связи с инцидентом.