СМИ: в результате стрельбы в Северной Каролине погиб полицейский

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Полицейский погиб в результате стрельбы в больнице американского штата Северная Каролина, сообщает телеканал Полицейский погиб в результате стрельбы в больнице американского штата Северная Каролина, сообщает телеканал NBC со ссылкой на власти.

"Полицейский погиб при стрельбе в отделении неотложной помощи больницы около (города - ред.) Роли в Северной Каролине", - указывает телеканал.

По его данным, полицейский по имени Роджер Смит был на дежурстве в больнице WakeMed Garner Healthplex, когда у него случилось столкновение с неизвестным.