В Белом доме допустили сокращение экономики США в четвертом квартале - РИА Новости, 09.11.2025
22:21 09.11.2025
В Белом доме допустили сокращение экономики США в четвертом квартале
В Белом доме допустили сокращение экономики США в четвертом квартале
2025
в мире, сша, дональд трамп, скотт бессент
В мире, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент
В Белом доме допустили сокращение экономики США в четвертом квартале

Хассетт: экономика США может сократиться в четвертом квартале из-за шатдауна

Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке
Люди проходят мимо Нью-Йоркской фондовой биржи в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Peter Morgan
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассетт сообщил, что экономика США может сократиться в четвертом квартале, если шатдаун в Соединенных Штатах продолжится.
Министр транспорта США Шон Даффи в воскресенье спрогнозировал, что по мере приближения праздника Дня благодарения авиаперевозки в Соединенных Штатах уменьшатся до минимума на фоне приостановки работы правительства.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Демократы готовы поспособствовать концу шатдауна, сообщает Axios
Вчера, 22:02
"Период Дня благодарения - один из самых активных для экономики: знаете, "черная пятница" и все такое. И если люди не путешествуют в этот период, то мы действительно можем столкнуться с отрицательным результатом в четвертом квартале", - сказал Хассетт в интервью телеканалу CBS.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Хассетт 5 октября предупредил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что экономическая ситуация в Соединенных Штатах становится все хуже на фоне шатдауна.
Белый дом США - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
В Белом доме оценили влияние шатдауна на экономику США
7 ноября, 16:35
 
