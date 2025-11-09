Рейтинг@Mail.ru
Демократы в Сенате готовы поспособствовать концу шатдауна, сообщает Axios - РИА Новости, 09.11.2025
22:05 09.11.2025 (обновлено: 22:07 09.11.2025)
Демократы в Сенате готовы поспособствовать концу шатдауна, сообщает Axios
Демократы в сенате США продемонстрировали готовность принять пакет законопроектов, которые могут положить конец шатдауну, сообщает портал Axios со ссылкой на...
2025-11-09T22:05:00+03:00
2025-11-09T22:07:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
скотт бессент
сша
в мире, сша, дональд трамп, скотт бессент
В мире, США, Дональд Трамп, Скотт Бессент
Демократы в Сенате готовы поспособствовать концу шатдауна, сообщает Axios

Axios: демократы готовы принять ряд законов, которые помогут закончить шатдаун

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Демократы в сенате США продемонстрировали готовность принять пакет законопроектов, которые могут положить конец шатдауну, сообщает портал Axios со ссылкой на источники в Республиканской и Демократической партии.
"Сенаторы-демократы в воскресенье показали, что они готовы принять пакет законопроектов, которые могут положить конец правительственному шатдауну", - говорится на сайте портала со ссылкой на источники.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Министр финансов США заявил, что негативный эффект от шатдауна усиливается
Вчера, 18:44
По информации Axios, по меньшей мере десять сенаторов из Демократической партии, как ожидается, поддержат процедурное предложение о продвижении пакета о расходах и краткосрочном финансировании правительства.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября предупредил, что приостановка работы правительства США в случае ее продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю. Министр финансов США Скотт Бессент в воскресенье заявил, что экономическая ситуация в Соединенных Штатах становится все хуже на фоне шатдауна.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Трамп призвал республиканцев немедленно прекратить шатдаун
5 ноября, 17:55
 
В миреСШАДональд ТрампСкотт Бессент
 
 
