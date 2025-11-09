Рейтинг@Mail.ru
19:40 09.11.2025
В США при крушении вертолета погиб один человек
в мире, теннесси, россия
В США при крушении вертолета погиб один человек

В результате крушения вертолета в Теннесси погиб один человек

© Flickr / Kevin SpencerКарета скорой помощи, США
Карета скорой помощи, США - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Flickr / Kevin Spencer
Карета скорой помощи, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Один член экипажа погиб, двое пострадали после крушения медицинского вертолета в американском штате Теннесси, сообщает служба "скорой" (Vanderbilt LifeFlight) медицинского центра при университете Вандербильта.
"Медицинский центр университета Вандербильта с глубокой скорбью подтверждает, что вертолет Vanderbilt LifeFlight попал в аварию сегодня днем в округе Уилсон, штат Теннесси. На борту находились три члена экипажа. К сожалению, один член экипажа погиб, а двое других находятся в критическом состоянии и получают лечение в университетской больнице Вандербильта. На момент происшествия пациентов на борту не было", - говорится в заявлении Vanderbilt LifeFlight в Facebook *.
В воскресенье национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) заявил о крушении однодвигательного вертолета неподалеку от города Лебанон, штат Теннесси. Данные о погибших не приводились.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Автомобиль скорой помощи на улице Нью-Йорка - РИА Новости, 1920, 11.03.2025
При крушении санитарного вертолета в США погибли три человека
11 марта, 01:48
 
В миреТеннессиРоссия
 
 
