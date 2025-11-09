В США при крушении вертолета погиб один человек

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Один член экипажа погиб, двое пострадали после крушения медицинского вертолета в американском штате Теннесси, сообщает служба "скорой" (Vanderbilt LifeFlight) медицинского центра при университете Вандербильта.

В воскресенье национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) заявил о крушении однодвигательного вертолета неподалеку от города Лебанон, штат Теннесси. Данные о погибших не приводились.