В США при крушении вертолета погиб один человек
2025-11-09T19:40:00+03:00
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Один член экипажа погиб, двое пострадали после крушения медицинского вертолета в американском штате Теннесси, сообщает служба "скорой" (Vanderbilt LifeFlight) медицинского центра при университете Вандербильта.
"Медицинский центр университета Вандербильта с глубокой скорбью подтверждает, что вертолет Vanderbilt LifeFlight попал в аварию сегодня днем в округе Уилсон, штат Теннесси
. На борту находились три члена экипажа. К сожалению, один член экипажа погиб, а двое других находятся в критическом состоянии и получают лечение в университетской больнице Вандербильта. На момент происшествия пациентов на борту не было", - говорится в заявлении Vanderbilt LifeFlight в Facebook
*.
В воскресенье национальный совет по безопасности на транспорте США (NTSB) заявил о крушении однодвигательного вертолета неподалеку от города Лебанон, штат Теннесси. Данные о погибших не приводились.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.