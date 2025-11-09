https://ria.ru/20251109/ssha-2053809648.html
Министр финансов США заявил, что негативный эффект от шатдауна усиливается
Экономическая ситуация в Соединенных Штатах становится все хуже на фоне приостановки работы американского правительства, заявил министр финансов США Скотт... РИА Новости, 09.11.2025
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Экономическая ситуация в Соединенных Штатах становится все хуже на фоне приостановки работы американского правительства, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Бессент
30 октября сообщил, что рост экономики США
замедлится из-за продолжающегося шатдауна, однако точно оценить масштабы спада пока невозможно.
"Мы увидели влияние (шатдауна - ред.) на экономику с первого же дня, но ситуация становится все хуже и хуже. У нас была потрясающая экономика при президенте (США Дональде) Трампе в последние два квартала, а теперь есть оценки, согласно которым экономический рост в этом квартале может сократиться вполовину, если остановка работы правительства продолжится", - сказал глава минфина в интервью телеканалу ABC.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября предупредил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.