Министр финансов США заявил, что негативный эффект от шатдауна усиливается

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Экономическая ситуация в Соединенных Штатах становится все хуже на фоне приостановки работы американского правительства, заявил министр финансов США Скотт Бессент.

Бессент 30 октября сообщил, что рост экономики США замедлится из-за продолжающегося шатдауна, однако точно оценить масштабы спада пока невозможно.

"Мы увидели влияние (шатдауна - ред.) на экономику с первого же дня, но ситуация становится все хуже и хуже. У нас была потрясающая экономика при президенте (США Дональде) Трампе в последние два квартала, а теперь есть оценки, согласно которым экономический рост в этом квартале может сократиться вполовину, если остановка работы правительства продолжится", - сказал глава минфина в интервью телеканалу ABC.

В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.