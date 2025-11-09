Рейтинг@Mail.ru
Министр финансов США заявил, что негативный эффект от шатдауна усиливается - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:44 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/ssha-2053809648.html
Министр финансов США заявил, что негативный эффект от шатдауна усиливается
Министр финансов США заявил, что негативный эффект от шатдауна усиливается - РИА Новости, 09.11.2025
Министр финансов США заявил, что негативный эффект от шатдауна усиливается
Экономическая ситуация в Соединенных Штатах становится все хуже на фоне приостановки работы американского правительства, заявил министр финансов США Скотт... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T18:44:00+03:00
2025-11-09T18:44:00+03:00
в мире
сша
скотт бессент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052264217_0:0:2702:1520_1920x0_80_0_0_810b6298fbd198635aafd55341b1376a.jpg
https://ria.ru/20251105/tramp-2053031027.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/01/2052264217_166:0:2702:1902_1920x0_80_0_0_9d7c8c8153aa7dda6301ea63fec52699.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, скотт бессент
В мире, США, Скотт Бессент
Министр финансов США заявил, что негативный эффект от шатдауна усиливается

Министр финансов США Бессент: ситуация с шатдауном становится все хуже и хуже

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкСкотт Бессент
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Скотт Бессент. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Экономическая ситуация в Соединенных Штатах становится все хуже на фоне приостановки работы американского правительства, заявил министр финансов США Скотт Бессент.
Бессент 30 октября сообщил, что рост экономики США замедлится из-за продолжающегося шатдауна, однако точно оценить масштабы спада пока невозможно.
"Мы увидели влияние (шатдауна - ред.) на экономику с первого же дня, но ситуация становится все хуже и хуже. У нас была потрясающая экономика при президенте (США Дональде) Трампе в последние два квартала, а теперь есть оценки, согласно которым экономический рост в этом квартале может сократиться вполовину, если остановка работы правительства продолжится", - сказал глава минфина в интервью телеканалу ABC.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп подчеркивал, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября предупредил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Трамп призвал республиканцев немедленно прекратить шатдаун
5 ноября, 17:55
 
В миреСШАСкотт Бессент
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала