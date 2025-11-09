Президент Колумбии предостерег Трампа и Рубио не будить ягуара

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Президент Колумбии Густаво Петро призвал американского лидера Дональда Трампа и госсекретаря США Марко Рубио "не будить ягуара", комментируя атаки Соединенных Штатов на суда в Карибском море и Тихом океане.
Во время своего выступления в субботу в городе Санта-Марта Петро напомнил колумбийскую легенду о нападении беркута на кондора. Согласно легенде, по его словам, подобная схватка может разбудить ягуара, и это приведет к изменению истории человечества.
"Я бы сказал Рубио и Трампу: "Осторожно, вы пересекаете Карибское море освободителей, вы вмешиваетесь в дела родины Боливара (Венесуэлы - ред.)"... Согласно легенде, если беркут нападет на кондора, проснется ягуар латиноамериканских народов. Не будите ягуара!" - сказал президент.
"Давайте говорить, но только с глазу на глаз, не вставая на колени перед равными. Потому что если беркут посмеет атаковать, здесь он найдет ягуара, проснувшегося, могущественного... и история точно изменится не только для свободных Америк, но и всего человечества", - добавил политик.
Президент Колумбии 21 октября выступил против действий США в отношении Венесуэлы, обвинив Трампа в том, что он хочет завоевать Боливарианскую республику под предлогом борьбы с наркотрафиком. По его словам, Соединенные Штаты заинтересованы в получении контроля над нефтью страны. Петро также обвинил Штаты в "превышении силы", поскольку в результате ударов по судам погибли на тот момент уже 27 граждан стран латиноамериканского региона. По его словам, эти действия нарушают международное право.
США оправдывают военное присутствие в Карибском регионе борьбой с наркоторговлей. В сентябре и октябре они неоднократно использовали свои вооруженные силы для уничтожения возле побережья Венесуэлы катеров, на которых якобы перевозились наркотики. Американский телеканал NBC в конце сентября сообщил, что вооруженные силы США работают над вариантами нанесения ударов по наркоторговцам внутри Венесуэлы. В ноябре президент США выразил мнение, что дни президента Венесуэлы Николаса Мадуро во главе государства сочтены, при этом он заверил, что Вашингтон не планирует воевать с Каракасом.
