Кнайсль рассказала о сильном украинском лобби в конгрессе США - РИА Новости, 09.11.2025
07:18 09.11.2025
Кнайсль рассказала о сильном украинском лобби в конгрессе США
Кнайсль рассказала о сильном украинском лобби в конгрессе США
2025-11-09T07:18:00+03:00
2025-11-09T07:18:00+03:00
сша
россия
карин кнайсль
адам смит
майк джонсон
конгресс сша
санкт-петербургский государственный университет
сша, россия, карин кнайсль, адам смит, майк джонсон, конгресс сша, санкт-петербургский государственный университет
США, Россия, Карин Кнайсль, Адам Смит, Майк Джонсон, Конгресс США, Санкт-Петербургский государственный университет
Кнайсль рассказала о сильном украинском лобби в конгрессе США

Кнайсль: в конгрессе США находится сильное украинское лобби

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкКарин Кнайсль
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Карин Кнайсль. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Не стоит недооценивать влияние украинского лобби в конгрессе США на позицию Вашингтона в вопросе урегулирования конфликта, сказала в беседе с РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.
"Я даже не могу сказать, не хочу спекулировать (могут ли РФ и США прийти к общей позиции по украинскому вопросу - ред.). Но что мы увидели в последнее время, так это то, что многое зависит от конгресса. Да, администрация может поменяться, но остаются члены конгресса. В конгрессе США очень сильно украинское лобби, которое, возможно, было недооценено российской стороной", - отметила она в разговоре с агентством.
Ранее замглавы комитета по вооруженным силам палаты представителей США Адам Смит призвал увеличить военную поддержку Украины и санкции против России под предлогом переговоров об урегулирования конфликта. До этого спикер палаты представителей Майк Джонсон сообщил, что республиканцы в конгрессе "с большим аппетитом" рассматривают возможность введения жёстких санкций против России.
Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Кнайсль высказалась о готовности Европы к нормальному диалогу в Россией
3 ноября, 08:43
 
