Кнайсль рассказала о сильном украинском лобби в конгрессе США

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Не стоит недооценивать влияние украинского лобби в конгрессе США на позицию Вашингтона в вопросе урегулирования конфликта, сказала в беседе с РИА Новости экс-министр иностранных дел Австрии, руководитель центра G.O.R.K.l. СПбГУ Карин Кнайсль.