СМИ: власти США просят суд разрешить депортировать уроженца Сальвадора

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американские власти просят суд разрешить им выслать ошибочно депортированного и позже возвращенного в США уроженца Сальвадора Килмара Абрего Гарсию в Либерию, сообщает телеканал CBS со ссылкой на министерство юстиции США.
Абрего Гарсиа - житель США, подозреваемый в преступлениях, весной он был выслан из страны и отправлен в тюрьму Сальвадора, однако позже возвращен на американскую территорию, где ему были предъявлены обвинения в помощи нелегальным мигрантам пересекать американо-мексиканскую границу в районе штата Техас. В августе Абрего Гарсиа был освобожден из-под стражи, но был снова задержан спустя всего два дня.
"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа... призвала федерального судью в Мэриленде позволить иммиграционным работникам депортировать Килмара Абрего Гарсию в… Либерию", - отмечает телеканал.
Власти США настаивают, что Гарсия уже использовал все имевшиеся у него юридические возможности, чтобы попытаться опротестовать депортацию.
