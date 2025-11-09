Рейтинг@Mail.ru
СМИ: власти США просят суд разрешить депортировать уроженца Сальвадора - РИА Новости, 09.11.2025
03:37 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/ssha-2053736029.html
СМИ: власти США просят суд разрешить депортировать уроженца Сальвадора
СМИ: власти США просят суд разрешить депортировать уроженца Сальвадора - РИА Новости, 09.11.2025
СМИ: власти США просят суд разрешить депортировать уроженца Сальвадора
Американские власти просят суд разрешить им выслать ошибочно депортированного и позже возвращенного в США уроженца Сальвадора Килмара Абрего Гарсию в Либерию,... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T03:37:00+03:00
2025-11-09T03:37:00+03:00
в мире
сша
сальвадор
либерия
сша
сальвадор
либерия
в мире, сша, сальвадор, либерия
В мире, США, Сальвадор, Либерия
СМИ: власти США просят суд разрешить депортировать уроженца Сальвадора

CBS: власти США просят суд разрешить депортацию сальвадорца Гарсию в Либерию

Белый дом в Вашингтоне
Белый дом в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Белый дом в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Американские власти просят суд разрешить им выслать ошибочно депортированного и позже возвращенного в США уроженца Сальвадора Килмара Абрего Гарсию в Либерию, сообщает телеканал CBS со ссылкой на министерство юстиции США.
Абрего Гарсиа - житель США, подозреваемый в преступлениях, весной он был выслан из страны и отправлен в тюрьму Сальвадора, однако позже возвращен на американскую территорию, где ему были предъявлены обвинения в помощи нелегальным мигрантам пересекать американо-мексиканскую границу в районе штата Техас. В августе Абрего Гарсиа был освобожден из-под стражи, но был снова задержан спустя всего два дня.
"Администрация (президента США Дональда - ред.) Трампа... призвала федерального судью в Мэриленде позволить иммиграционным работникам депортировать Килмара Абрего Гарсию в… Либерию", - отмечает телеканал.
Власти США настаивают, что Гарсия уже использовал все имевшиеся у него юридические возможности, чтобы попытаться опротестовать депортацию.
Американский флаг у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Из США депортировали более 500 тысяч мигрантов с начала срока Трампа
28 октября, 21:25
 
