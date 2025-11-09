https://ria.ru/20251109/ssha-2053735623.html
ВВС США сообщили о прибытии B-52 в Испанию для учений с союзниками
ВВС США сообщили о прибытии B-52 в Испанию для учений с союзниками - РИА Новости, 09.11.2025
ВВС США сообщили о прибытии B-52 в Испанию для учений с союзниками
Группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratotanker прибыла на базу в Испании для участия в учениях вместе с Финляндией, Литвой, Швецией и... РИА Новости, 09.11.2025
в мире
испания
финляндия
литва
b-52
испания
финляндия
литва
ВВС США сообщили о прибытии B-52 в Испанию для учений с союзниками
Командование ВВС США в Европе сообщило о прибытии B-52 в Испанию для учений