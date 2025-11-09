Рейтинг@Mail.ru
ВВС США сообщили о прибытии B-52 в Испанию для учений с союзниками - РИА Новости, 09.11.2025
03:16 09.11.2025
ВВС США сообщили о прибытии B-52 в Испанию для учений с союзниками
ВВС США сообщили о прибытии B-52 в Испанию для учений с союзниками
Группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratotanker прибыла на базу в Испании для участия в учениях вместе с Финляндией, Литвой, Швецией и... РИА Новости, 09.11.2025
в мире
испания
финляндия
литва
b-52
испания
финляндия
литва
в мире, испания, финляндия, литва, b-52
В мире, Испания, Финляндия, Литва, B-52
ВВС США сообщили о прибытии B-52 в Испанию для учений с союзниками

Командование ВВС США в Европе сообщило о прибытии B-52 в Испанию для учений

Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Фото : U.S. Air Force / Airman 1st Class Gerald Willis
Два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress ВВС США . Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Группа американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratotanker прибыла на базу в Испании для участия в учениях вместе с Финляндией, Литвой, Швецией и другими союзниками, заявило командование военно-воздушными силами США в Европе и Африке.
"Самолеты B-52 ВВС США, вылетевшие с авиабазы Барксдейл, Луизиана, прибыли 8 ноября 2025 года на авиабазу Морон в Испании для проведения многосторонних учений совместно с Финляндией, Литвой, Швецией и другими союзниками и партнерами", - говорится в заявлении командования.
Как отмечается, экипажи бомбардировщиков отработают основные этапы цикла поиска и поражения противника. Одновременно с этим они будут учиться противодействовать наземным и воздушным угрозам, направленным на ограничение свободы маневрирования.
В миреИспанияФинляндияЛитваB-52
 
 
