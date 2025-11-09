Аш-Шараа сыграл в баскетбол с главой CENTCOM

КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, находящийся в США с официальным визитом, сыграл в баскетбол вместе с главой Центрального командования США CENTCOM Брэдом Купером и командующим международной антиигиловской коалицией в Ираке Кевином Ламбертом.
"Усердно работай, усердно отдыхай... Побросали немного мяч на площадке с адмиралом Брэдом Купером и бригадным генералом Кевином Ламбертом", - написал аш-Шибани под роликом.
В конце видео аш-Шараа пожимает руку Ламберту и хлопает его по плечу.
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом, первым с момента обретения страной независимости в 1946 году.
Ожидается, что на встрече с американским президентом Дональдом Трампом будет подписано соглашение о присоединении Сирии к международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ** (запрещенная в РФ террористическая организация).
Ранее в пятницу США сняли санкции с аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. На сайте американского минфина сообщается, что из списка американских санкций также убран глава МВД Сирии Анас Хаттаб.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** Запрещенная в России террористическая организация