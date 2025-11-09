Рейтинг@Mail.ru
Аш-Шараа сыграл в баскетбол с главой CENTCOM - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:11 09.11.2025 (обновлено: 03:49 09.11.2025)
https://ria.ru/20251109/ssha-2053735156.html
Аш-Шараа сыграл в баскетбол с главой CENTCOM
Аш-Шараа сыграл в баскетбол с главой CENTCOM - РИА Новости, 09.11.2025
Аш-Шараа сыграл в баскетбол с главой CENTCOM
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, находящийся в США с официальным визитом, сыграл в баскетбол вместе с главой Центрального командования США... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T03:11:00+03:00
2025-11-09T03:49:00+03:00
в мире
сирия
сша
россия
ахмед аш-шараа
дональд трамп
оон
facebook
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044283811_0:38:3072:1766_1920x0_80_0_0_07efb2826cc5ea67d8cc46469641aa89.jpg
https://ria.ru/20251108/sanktsii-2053599682.html
сирия
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/19/2044283811_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_5467bccf794d2a2eef88c86b17cedd37.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, россия, ахмед аш-шараа, дональд трамп, оон, facebook
В мире, Сирия, США, Россия, Ахмед аш-Шараа, Дональд Трамп, ООН, Facebook
Аш-Шараа сыграл в баскетбол с главой CENTCOM

Аш-Шараа сыграл в баскетбол с главой CENTCOM Купером

© AP Photo / Andres KudackiАхмед аш-Шараа
Ахмед аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Andres Kudacki
Ахмед аш-Шараа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, находящийся в США с официальным визитом, сыграл в баскетбол вместе с главой Центрального командования США CENTCOM Брэдом Купером и командующим международной антиигиловской коалицией в Ираке Кевином Ламбертом.
Соответствующее видео опубликовал глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани на своей странице в Instagram* (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская). Где и когда сделано видео - не уточняется.
"Усердно работай, усердно отдыхай... Побросали немного мяч на площадке с адмиралом Брэдом Купером и бригадным генералом Кевином Ламбертом", - написал аш-Шибани под роликом.
В конце видео аш-Шараа пожимает руку Ламберту и хлопает его по плечу.
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом, первым с момента обретения страной независимости в 1946 году.
Ожидается, что на встрече с американским президентом Дональдом Трампом будет подписано соглашение о присоединении Сирии к международной коалиции во главе с США по борьбе с ИГИЛ** (запрещенная в РФ террористическая организация).
Ранее в пятницу США сняли санкции с аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. На сайте американского минфина сообщается, что из списка американских санкций также убран глава МВД Сирии Анас Хаттаб.
В четверг СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского президента. В поддержку соответствующей резолюции проголосовали 14 членов Совбеза, включая РФ. Против не выступил никто. Воздержалась только КНР.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская
** Запрещенная в России террористическая организация
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Эксперт объяснил причину снятия санкций ЕС с аш-Шараа
Вчера, 07:39
 
В миреСирияСШАРоссияАхмед аш-ШарааДональд ТрампООНFacebook
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала