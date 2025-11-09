Аш-Шараа сыграл в баскетбол с главой CENTCOM

КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, находящийся в США с официальным визитом, сыграл в баскетбол вместе с главой Центрального командования США CENTCOM Брэдом Купером и командующим международной антиигиловской коалицией в Ираке Кевином Ламбертом.