© AP Photo / Mark Schiefelbein Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна

Сессия сената США продлится до сделки о прекращении шатдауна, сообщили СМИ

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сессия сената США продлится до сделки о возобновлении работы американского правительства, сообщает газета Сессия сената США продлится до сделки о возобновлении работы американского правительства, сообщает газета Hill со ссылкой на лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна.

"Тьюн заявил репортерам в субботу, что сенаторы продолжат сессию до тех пор, пока не будет достигнута сделка о возобновлении работы правительства", - пишет издание.

Отмечается, что изначально верхняя палата конгресса должна была уйти на перерыв ко дню ветеранов, 11 ноября.

США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.