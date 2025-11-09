https://ria.ru/20251109/ssha-2053732728.html
Сессия сената США продлится до сделки о прекращении шатдауна, сообщили СМИ
Сессия сената США продлится до сделки о прекращении шатдауна, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.11.2025
Сессия сената США продлится до сделки о прекращении шатдауна, сообщили СМИ
Сессия сената США продлится до сделки о возобновлении работы американского правительства, сообщает газета Hill со ссылкой на лидера республиканского большинства РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T02:12:00+03:00
2025-11-09T02:12:00+03:00
2025-11-09T02:12:00+03:00
в мире
сша
джон тьюн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_70eb41c7e0f1d7071e1b76728cbf1e8e.jpg
https://ria.ru/20251108/ssha-2053721665.html
https://ria.ru/20251108/ssha-2053588336.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8edf55b97556c65f0c2137597330c1c3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, джон тьюн
Сессия сената США продлится до сделки о прекращении шатдауна, сообщили СМИ
Hill: сессия сената США продлится до сделки о прекращении шатдауна
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости.
Сессия сената США продлится до сделки о возобновлении работы американского правительства, сообщает газета Hill
со ссылкой на лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна.
"Тьюн заявил репортерам в субботу, что сенаторы продолжат сессию до тех пор, пока не будет достигнута сделка о возобновлении работы правительства", - пишет издание.
Отмечается, что изначально верхняя палата конгресса должна была уйти на перерыв ко дню ветеранов, 11 ноября.
В США
1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября предупредил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.