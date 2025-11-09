Рейтинг@Mail.ru
Сессия сената США продлится до сделки о прекращении шатдауна, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
02:12 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/ssha-2053732728.html
Сессия сената США продлится до сделки о прекращении шатдауна, сообщили СМИ
Сессия сената США продлится до сделки о прекращении шатдауна, сообщили СМИ - РИА Новости, 09.11.2025
Сессия сената США продлится до сделки о прекращении шатдауна, сообщили СМИ
Сессия сената США продлится до сделки о возобновлении работы американского правительства, сообщает газета Hill со ссылкой на лидера республиканского большинства РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T02:12:00+03:00
2025-11-09T02:12:00+03:00
в мире
сша
джон тьюн
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_70eb41c7e0f1d7071e1b76728cbf1e8e.jpg
https://ria.ru/20251108/ssha-2053721665.html
https://ria.ru/20251108/ssha-2053588336.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045721789_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_8edf55b97556c65f0c2137597330c1c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, джон тьюн
В мире, США, Джон Тьюн
Сессия сената США продлится до сделки о прекращении шатдауна, сообщили СМИ

Hill: сессия сената США продлится до сделки о прекращении шатдауна

© AP Photo / Mark SchiefelbeinЗдание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Здание Капитолия в Вашингтоне во время шатдауна. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Сессия сената США продлится до сделки о возобновлении работы американского правительства, сообщает газета Hill со ссылкой на лидера республиканского большинства в сенате Джона Тьюна.
"Тьюн заявил репортерам в субботу, что сенаторы продолжат сессию до тех пор, пока не будет достигнута сделка о возобновлении работы правительства", - пишет издание.
Аэропорт в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В США ввели ограничения для частных самолетов из-за шатдауна
Вчера, 22:05
Отмечается, что изначально верхняя палата конгресса должна была уйти на перерыв ко дню ветеранов, 11 ноября.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун (government shutdown) в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
Глава национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет 5 октября предупредил, что остановка правительства США в случае продолжения может привести к сокращениям и потерям для ВВП 15 миллиардов долларов в неделю.
Белый дом в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
СМИ: власти США работают над выплатой талонов на питание на фоне шатдауна
Вчера, 02:30
 
В миреСШАДжон Тьюн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала