В Чикаго напали на сотрудников пограничного патруля США

ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Сотрудники пограничного патруля США подверглись вооруженному нападению при исполнении служебных обязанностей в американском городе Чикаго, заявило министерство внутренней безопасности США.
"Сегодня сотрудники пограничного патруля США проводили оперативные мероприятия по обеспечению иммиграционного контроля рядом с пересечением 26-й улицы и Кедзи авеню в Чикаго, штат Иллинойс, когда неизвестный мужчина за рулем черного Jeep открыл по ним огонь и скрылся. Неустановленное число подстрекателей также бросили в автомобили пограничного патруля банку краски и кирпичи", - написало министерство в соцсети X.
По информации министерства, нападавший и автомобиль находятся в розыске.
"За последние два месяца мы наблюдаем увеличение числа нападений и попыток воспрепятствования работе федеральных правоохранительных органов во время оперативной деятельности", - добавило министерство.
Ранее президент США Дональд Трамп направил в Чикаго, крупнейший город в Иллинойсе, 300 бойцов национальной гвардии. В связи с этим в городе прошли протесты, вооруженные сотрудники пограничного патруля использовали против протестующих вещества, похожие на химические раздражители.
Власти Иллинойса 6 октября подали иск против Трампа, заявив, что использование сил Нацгвардии на территории штата является противозаконным. Суд назначил заседание по данному иску на четверг, 9 октября, отказавшись блокировать ввод войск по распоряжению администрации до этого момента.
В августе Трамп объявил ряд шагов со стороны федеральных властей, направленных на борьбу с преступностью в Вашингтоне. Американский лидер своим указом перевел вашингтонскую полицию под прямой контроль федерального правительства. Кроме того, он направил национальную гвардию в Вашингтон и пригрозил послать в столицу вооруженные силы, если в этом возникнет необходимость.
