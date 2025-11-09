Рейтинг@Mail.ru
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
09.11.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
05:19 09.11.2025 (обновлено: 09:57 09.11.2025)
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" втроем уничтожили опорный пункт ВСУ во время боев за Серебрянское лесничество, рассказал РИА... РИА Новости, 09.11.2025
Уничтожение опорного пункта ВСУ во время боев за Серебрянское лесничество
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" втроем уничтожили опорный пункт ВСУ во время боев за Серебрянское лесничество, рассказал РИА Новости боец с позывным "Рокс".
ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" втроем уничтожили опорный пункт ВСУ во время боев за Серебрянское лесничество, рассказал РИА Новости боец с позывным "Рокс".
"Работали в тылу врага на краснолиманском направлении в Серебрянском лесничестве. Заходили тройкой, тихо подошли к опорнику ВСУ, уничтожил с РШГ (реактивного штурмового гранатомета - ред.) одного из ВСУшников. Другой (российский - ред.) боец обманул, обошел с другого края, застрелил еще одного (украинского - ред.) бойца. Подошли к опорнику, закинули туда ТМ-62. Опорник был уничтожен, задача была выполнена успешно. Главная задача - это тихо подойти. Если тихо подошли, то ползадачи уже выполнено. Нам это удалось", - рассказала разведчик.
По словам "Рокса", выполнять задачи стало сложнее из-за большого количества дронов противника в воздухе, но разведчики приспособились: выбирают время работы, чтобы были сумерки. Иногда даже несколько сотен метров приходится проходить в течение нескольких часов.
Разведчик подытожил, что за последнее время российским войскам удалось хорошо продвинутся вперед на этом участке фронта.
"За последние три-четыре месяца очень вперед хорошо продвинулись. Продвижение идет стабильно. И артиллерия работает, помогает, и с БПЛА сейчас немного лучше всё стало", - подытожил разведчик.
Заголовок открываемого материала