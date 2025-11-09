https://ria.ru/20251109/spetsoperatsiya-2053739567.html
ВС России уничтожили опорный пункт ВСУ на Краснолиманском направлении
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" втроем уничтожили опорный пункт ВСУ во время боев за Серебрянское лесничество, рассказал РИА Новости боец с позывным "Рокс".
ЛУГАНСК, 9 ноя - РИА Новости. Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" втроем уничтожили опорный пункт ВСУ во время боев за Серебрянское лесничество, рассказал РИА Новости боец с позывным "Рокс".
"Работали в тылу врага на краснолиманском направлении в Серебрянском лесничестве. Заходили тройкой, тихо подошли к опорнику ВСУ
, уничтожил с РШГ (реактивного штурмового гранатомета - ред.) одного из ВСУшников. Другой (российский - ред.) боец обманул, обошел с другого края, застрелил еще одного (украинского - ред.) бойца. Подошли к опорнику, закинули туда ТМ-62. Опорник был уничтожен, задача была выполнена успешно. Главная задача - это тихо подойти. Если тихо подошли, то ползадачи уже выполнено. Нам это удалось", - рассказала разведчик.
По словам "Рокса", выполнять задачи стало сложнее из-за большого количества дронов противника в воздухе, но разведчики приспособились: выбирают время работы, чтобы были сумерки. Иногда даже несколько сотен метров приходится проходить в течение нескольких часов.
Разведчик подытожил, что за последнее время российским войскам удалось хорошо продвинутся вперед на этом участке фронта.
"За последние три-четыре месяца очень вперед хорошо продвинулись. Продвижение идет стабильно. И артиллерия работает, помогает, и с БПЛА сейчас немного лучше всё стало", - подытожил разведчик.