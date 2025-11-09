Рейтинг@Mail.ru
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после встречи Трампа и Орбана - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:43 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/soskin-2053731824.html
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после встречи Трампа и Орбана
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после встречи Трампа и Орбана - РИА Новости, 09.11.2025
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после встречи Трампа и Орбана
Владимир Зеленский разнервничался из-за встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, такое мнение выразил бывший советник... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T01:43:00+03:00
2025-11-09T01:43:00+03:00
в мире
киев
сша
виктор орбан
владимир зеленский
венгрия
дональд трамп
аэс "пакш-2"
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276869_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_a9e3f452b0dbd6a086f7df058c9ea292.jpg
https://ria.ru/20250723/zelenskiy-2030774725.html
https://ria.ru/20251108/spectator-2053621122.html
https://ria.ru/20251108/ukraina-2053593339.html
киев
сша
венгрия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/18/2050276869_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e820be7b9f22608bd41aa54b352c9c5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, сша, виктор орбан, владимир зеленский, венгрия, дональд трамп, аэс "пакш-2", турецкий поток, аэс "пакш"
В мире, Киев, США, Виктор Орбан, Владимир Зеленский, Венгрия, Дональд Трамп, АЭС "Пакш-2", Турецкий поток, АЭС "Пакш"
В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после встречи Трампа и Орбана

Соскин: Зеленский разнервничался из-за встречи Трампа и Орбана

© AP Photo / Harry NakosВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Harry Nakos
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский разнервничался из-за встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Орбан наделал делов для Зеленского. Зеленский нервничал, видели его? <…> Чувствовал, что Орбан ему натворит там у Трампа", — сказал эксперт.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
"Зеля — черт!" Диктатор Украины эффектно сорвался с поводка
23 июля, 09:59
По предположению политолога, венгерский премьер привез хозяину Белого дома некий компромат на главу киевского режима и его окружение в ответ на его оголтелые заявления в адрес венгерского правительства с угрозами подорвать энергетическую безопасность страны.
"Зеленский говорил: "Мы покажем, мы этого Орбана, мы ему покажем. Ну, может, есть, что показать — но Орбан показал, видимо, больше. <…> У Зеленского очень плохая ситуация", — констатировал Соскин.
Встреча Трампа и Орбана в Белом доме, состоявшаяся в пятницу, стала первой после переноса саммита РоссияСША. После мероприятия глава венгерского правительства заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что Штаты также полностью сняли санкции с проекта АЭС "Пакш-2", теперь Будапешту не надо будет регулярно продлевать исключения из них. Для АЭС "Пакш" Венгрия будет закупать российское, французское и американское топливо.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
СМИ рассказали о нависшей над Зеленским угрозе из-за его нового решения
Вчера, 10:54

Конфликт Киева и Будапешта

Конфликт между Киевом и Будапештом обострился после атаки на нефтепровод "Дружба". Глава венгерского МИД Петр Сийярто призвал Украину перестать угрожать республике и прекратить совершать атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.
Владимир Зеленский и Кит Келлог во время встречи в Киеве - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Киеве рассказали, что произошло с Келлогом после встречи с Зеленским
Вчера, 04:41
 
В миреКиевСШАВиктор ОрбанВладимир ЗеленскийВенгрияДональд ТрампАЭС "Пакш-2"Турецкий потокАЭС "Пакш"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала