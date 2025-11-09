В Киеве рассказали, что случилось с Зеленским после встречи Трампа и Орбана

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Владимир Зеленский разнервничался из-за встречи президента США Дональда Трампа и премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, такое мнение выразил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Орбан наделал делов для Зеленского. Зеленский нервничал, видели его? <…> Чувствовал, что Орбан ему натворит там у Трампа", — сказал эксперт.
По предположению политолога, венгерский премьер привез хозяину Белого дома некий компромат на главу киевского режима и его окружение в ответ на его оголтелые заявления в адрес венгерского правительства с угрозами подорвать энергетическую безопасность страны.
"Зеленский говорил: "Мы покажем, мы этого Орбана, мы ему покажем. Ну, может, есть, что показать — но Орбан показал, видимо, больше. <…> У Зеленского очень плохая ситуация", — констатировал Соскин.
Встреча Трампа и Орбана в Белом доме, состоявшаяся в пятницу, стала первой после переноса саммита Россия – США. После мероприятия глава венгерского правительства заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что Штаты также полностью сняли санкции с проекта АЭС "Пакш-2", теперь Будапешту не надо будет регулярно продлевать исключения из них. Для АЭС "Пакш" Венгрия будет закупать российское, французское и американское топливо.
Конфликт Киева и Будапешта
Конфликт между Киевом и Будапештом обострился после атаки на нефтепровод "Дружба". Глава венгерского МИД Петр Сийярто призвал Украину перестать угрожать республике и прекратить совершать атаки на критическую для энергоснабжения страны инфраструктуру. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига резко отреагировал на это, посоветовав не говорить Владимиру Зеленскому, "что делать и говорить", а также рекомендовал диверсифицировать поставки энергоресурсов.