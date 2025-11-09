https://ria.ru/20251109/siyyarto-2053745559.html
США исключили поставки газа в Венгрию из санкций бессрочно, заявил Сийярто
США исключили поставки газа в Венгрию из санкций бессрочно, заявил Сийярто - РИА Новости, 09.11.2025
США исключили поставки газа в Венгрию из санкций бессрочно, заявил Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто настаивает, что США освободили поставки нефти и газа РФ в Венгрию от санкций... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T07:38:00+03:00
2025-11-09T07:38:00+03:00
2025-11-09T07:38:00+03:00
в мире
венгрия
сша
россия
петер сийярто
турецкий поток
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048330344_0:24:1963:1128_1920x0_80_0_0_e1711152b8726633e844c527a2b4b8c4.jpg
https://ria.ru/20251108/orban-2053579925.html
венгрия
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/0f/2048330344_122:0:1842:1290_1920x0_80_0_0_53035e06d465b0e07facb7132521d69a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, венгрия, сша, россия, петер сийярто, турецкий поток, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, США, Россия, Петер Сийярто, Турецкий поток, Санкции в отношении России
США исключили поставки газа в Венгрию из санкций бессрочно, заявил Сийярто
Сийярто: США исключили поставки газа и нефти в Венгрию из санкций бессрочно