США исключили поставки газа в Венгрию из санкций бессрочно, заявил Сийярто
07:38 09.11.2025
США исключили поставки газа в Венгрию из санкций бессрочно, заявил Сийярто
США исключили поставки газа в Венгрию из санкций бессрочно, заявил Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто настаивает, что США освободили поставки нефти и газа РФ в Венгрию от санкций... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T07:38:00+03:00
2025-11-09T07:38:00+03:00
в мире
венгрия
сша
россия
петер сийярто
турецкий поток
санкции в отношении россии
венгрия
сша
россия
в мире, венгрия, сша, россия, петер сийярто, турецкий поток, санкции в отношении россии
В мире, Венгрия, США, Россия, Петер Сийярто, Турецкий поток, Санкции в отношении России
США исключили поставки газа в Венгрию из санкций бессрочно, заявил Сийярто

Сийярто: США исключили поставки газа и нефти в Венгрию из санкций бессрочно

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто настаивает, что США освободили поставки нефти и газа РФ в Венгрию от санкций бессрочно.
Ранее премьер-министр Венгрии Орбан заявил, что поставки энергоносителей из России по "Турецкому потоку" и "Дружбе" в Венгрию полностью освобождены от санкций США. Он добавил, что это общее, не ограниченное по времени исключение. Позднее агентство Рейтер передавало, что источник в Белом доме опровергает заявление Орбана о бессрочном освобождении поставок нефти и газа из РФ в Венгрию от санкций США, заявляя, что исключение действует один год.
"Некоторые СМИ утверждают, что исключение США для Венгрии в отношении санкций на нефть и газ будет действовать лишь один год. Это фейк. Те, кто пишут это, не были (на переговорах – ред.). Освобождение носит постоянный характер и делается на неопределенный срок", - написал Сийярто на своей странице в соцсети Х.
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи с президентом США Дональдом Трампом - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Венгрия договорилась с Westinghouse о закупке топлива для АЭС, заявил Орбан
В миреВенгрияСШАРоссияПетер СийяртоТурецкий потокСанкции в отношении России
 
 
