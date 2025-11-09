https://ria.ru/20251109/sirii-2053731265.html
СМИ: президент Сирии аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом
СМИ: президент Сирии аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом - РИА Новости, 09.11.2025
СМИ: президент Сирии аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом, пишет сирийское информационное агентство SANA. РИА Новости, 09.11.2025
СМИ: президент Сирии аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом
SANA: президент Сирии аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом