Рейтинг@Mail.ru
СМИ: президент Сирии аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:21 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/sirii-2053731265.html
СМИ: президент Сирии аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом
СМИ: президент Сирии аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом - РИА Новости, 09.11.2025
СМИ: президент Сирии аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом
Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом, пишет сирийское информационное агентство SANA. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T01:21:00+03:00
2025-11-09T01:21:00+03:00
в мире
сирия
сша
ахмед аш-шараа
дональд трамп
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834991_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_5c7bf3e404486ef6b5d3ebbcaf5e462d.jpg
https://ria.ru/20251108/sanktsii-2053599682.html
https://ria.ru/20251107/nebenzja-2053319591.html
сирия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/17/2030834991_128:0:2859:2048_1920x0_80_0_0_1e8de3204efbac68de95d766c77c9e06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сирия, сша, ахмед аш-шараа, дональд трамп, оон
В мире, Сирия, США, Ахмед аш-Шараа, Дональд Трамп, ООН
СМИ: президент Сирии аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом

SANA: президент Сирии аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом

© AP Photo / Francisco SecoАхмед аш-Шараа
Ахмед аш-Шараа - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Francisco Seco
Ахмед аш-Шараа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КАИР, 9 ноя - РИА Новости. Президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом, пишет сирийское информационное агентство SANA.
"Президент Сирии Ахмед аш-Шараа прибыл в США с официальным визитом", - говорится в сообщении агентства.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Эксперт объяснил причину снятия санкций ЕС с аш-Шараа
Вчера, 07:39
Визит сирийского лидера в Вашингтон станет первым с момента обретения страной независимости в 1946 году.
Ранее США сняли санкции с аш-Шараа накануне его визита в Вашингтон для переговоров с американским президентом Дональдом Трампом. На сайте американского минфина сообщается, что из списка американских санкций также убран глава МВД Сирии Анас Хаттаб.
В четверг СБ ООН проголосовал за снятие санкций с сирийского президента. В поддержку соответствующей резолюции проголосовали 14 членов Совбеза, включая РФ. Против не выступил никто. Воздержалась только КНР.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Небензя прокомментировал снятие санкций с аш-Шараа
7 ноября, 01:29
 
В миреСирияСШААхмед аш-ШарааДональд ТрампООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала