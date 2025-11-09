Москвичам рассказали о погоде в воскресенье

Семья с ребенком на прогулке в Москве. Архивное фото

Семья с ребенком на прогулке в Москве

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, преимущественно без осадков и до плюс девяти градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"В течение воскресенья синоптическая ситуация в Центральной России обусловится слабовыраженным гребнем антициклона. В Москве и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти, по силе не более трех-восьми метров в секунду. Максимальная температура воздуха в столице плюс шесть - плюс девять, по области плюс 5 - плюс 10, что на шесть-семь градусов выше климатической нормы ноября", - рассказал Тишковец

Он отметил, что атмосферное давление будет падать и вечером барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба.

"В ночь на понедельник характер метеоусловий не изменится – пасмурная погода, без существенных осадков (морось - не в счет), ветер западный два-семь метров в секунду, минимальная температура воздуха в Москве плюс три - плюс шесть, по области плюс один - плюс шесть", - уточнил синоптик.