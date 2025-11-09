https://ria.ru/20251109/sinoptiki-2053754987.html
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
09.11.2025
Москвичам рассказали о погоде в воскресенье
Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, преимущественно без осадков и до плюс девяти градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 09.11.2025
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Облачная с неустойчивыми прояснениями погода, преимущественно без осадков и до плюс девяти градусов ожидаются в Москве в воскресенье, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В течение воскресенья синоптическая ситуация в Центральной России обусловится слабовыраженным гребнем антициклона. В Москве
и по области ожидается облачная с неустойчивыми прояснениями погода, преимущественно без осадков. Ветер южной четверти, по силе не более трех-восьми метров в секунду. Максимальная температура воздуха в столице плюс шесть - плюс девять, по области плюс 5 - плюс 10, что на шесть-семь градусов выше климатической нормы ноября", - рассказал Тишковец
.
Он отметил, что атмосферное давление будет падать и вечером барометры покажут 745 миллиметров ртутного столба.
"В ночь на понедельник характер метеоусловий не изменится – пасмурная погода, без существенных осадков (морось - не в счет), ветер западный два-семь метров в секунду, минимальная температура воздуха в Москве плюс три - плюс шесть, по области плюс один - плюс шесть", - уточнил синоптик.
Он добавил, что днем, под влиянием фронтальной системы с севера, будет облачно, местами слабые моросящие осадки, ветер западный, северо-западный четыре - девять метров в секунду, температура воздуха в мегаполисе плюс пять - плюс восемь. Атмосферное давление будет меняться мало и составит 745 миллиметров ртутного столба.