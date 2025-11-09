Машков выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Симонова

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Владимир Машков выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Владимира Симонова, отметив, что галерея образов, созданная актером, будет служить эталоном для многих поколений артистов.

Симонов скончался в возрасте 68 лет в субботу.

« "Творчество Владимира Симонова оставило неизгладимый след в сердцах миллионов зрителей. Созданная им на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова галерея образов представляет собой уникальное культурное наследие, которое будет изучаться и служить эталоном для многих поколений артистов. Десятки ролей в кино обогатили отечественный кинематограф", - приводятся слова Машкова в Telegram-канале СТД России.

Машков отметил, что вся жизнь Симонова была олицетворением беззаветного служения искусству и преданности избранному делу. За многолетнюю плодотворную деятельность артист был отмечен высокими званиями и наградами.

"От имени Союза театральных деятелей России выражаю искренние соболезнования родным и близким, коллегам и всем поклонникам таланта Владимира Александровича", - заключил Машков.

Симонов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, курс Аллы Казанской в 1980 году. Вместе со своими однокурсниками – Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым был принят в Театр Вахтангова, где стал одним из ведущих актеров. Кроме того он сыграл порядка 150 киноролей в таких фильмах как "Одиноким предоставляется общежитие", "Дети Арбата", "Жизнь и судьба", "Куприн", "Третья мировая", "Дама пик", "Пальма" и других.