Машков выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Симонова

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Владимир Машков выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Владимира Симонова, отметив, что галерея образов, созданная актером, будет служить эталоном для многих поколений артистов.
Симонов скончался в возрасте 68 лет в субботу.
«
"Творчество Владимира Симонова оставило неизгладимый след в сердцах миллионов зрителей. Созданная им на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова галерея образов представляет собой уникальное культурное наследие, которое будет изучаться и служить эталоном для многих поколений артистов. Десятки ролей в кино обогатили отечественный кинематограф", - приводятся слова Машкова в Telegram-канале СТД России.
Машков отметил, что вся жизнь Симонова была олицетворением беззаветного служения искусству и преданности избранному делу. За многолетнюю плодотворную деятельность артист был отмечен высокими званиями и наградами.
"От имени Союза театральных деятелей России выражаю искренние соболезнования родным и близким, коллегам и всем поклонникам таланта Владимира Александровича", - заключил Машков.
Симонов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, курс Аллы Казанской в 1980 году. Вместе со своими однокурсниками – Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым был принят в Театр Вахтангова, где стал одним из ведущих актеров. Кроме того он сыграл порядка 150 киноролей в таких фильмах как "Одиноким предоставляется общежитие", "Дети Арбата", "Жизнь и судьба", "Куприн", "Третья мировая", "Дама пик", "Пальма" и других.
Симонов был удостоен Ордена Дружбы, Ордена Почёта, награждён премией Мэра Москвы в области литературы и искусства, трижды отмечен премией "Чайка", премией "Хрустальная Турандот", премией "Фигаро" имени Андрея Миронова.