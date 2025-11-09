Рейтинг@Mail.ru
Машков выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Симонова - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:19 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/simonov-2053789431.html
Машков выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Симонова
Машков выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Симонова - РИА Новости, 09.11.2025
Машков выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Симонова
Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Владимир Машков выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Владимира Симонова, отметив, РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T15:19:00+03:00
2025-11-09T15:19:00+03:00
культура
россия
москва
владимир машков
владимир симонов
евгений вахтангов
мэр
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053750344_0:213:2607:1679_1920x0_80_0_0_02868eb91c718f16c2710b3a8d410c98.jpg
https://ria.ru/20251109/artist-2053729760.html
https://ria.ru/20251109/simonov-2053774344.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053750344_0:0:2607:1956_1920x0_80_0_0_87845e4da0cf81ec26a4583c4ace00f3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, владимир машков, владимир симонов, евгений вахтангов, мэр, новости культуры
Культура, Россия, Москва, Владимир Машков, Владимир Симонов, Евгений Вахтангов, МЭР, Новости культуры
Машков выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Симонова

Машков: галерея образов Симонова будет служить эталоном для многих поколений

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкАктер Владимир Симонов
Актер Владимир Симонов - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Актер Владимир Симонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Председатель Союза театральных деятелей (СТД) России Владимир Машков выразил соболезнования в связи с кончиной народного артиста РФ Владимира Симонова, отметив, что галерея образов, созданная актером, будет служить эталоном для многих поколений артистов.
Симонов скончался в возрасте 68 лет в субботу.
Актер Владимир Симонов - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Умер Владимир Симонов
00:43
«

"Творчество Владимира Симонова оставило неизгладимый след в сердцах миллионов зрителей. Созданная им на сцене Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова галерея образов представляет собой уникальное культурное наследие, которое будет изучаться и служить эталоном для многих поколений артистов. Десятки ролей в кино обогатили отечественный кинематограф", - приводятся слова Машкова в Telegram-канале СТД России.

Машков отметил, что вся жизнь Симонова была олицетворением беззаветного служения искусству и преданности избранному делу. За многолетнюю плодотворную деятельность артист был отмечен высокими званиями и наградами.
"От имени Союза театральных деятелей России выражаю искренние соболезнования родным и близким, коллегам и всем поклонникам таланта Владимира Александровича", - заключил Машков.
Симонов окончил Театральное училище имени Бориса Щукина, курс Аллы Казанской в 1980 году. Вместе со своими однокурсниками – Сергеем Маковецким и Александром Рыщенковым был принят в Театр Вахтангова, где стал одним из ведущих актеров. Кроме того он сыграл порядка 150 киноролей в таких фильмах как "Одиноким предоставляется общежитие", "Дети Арбата", "Жизнь и судьба", "Куприн", "Третья мировая", "Дама пик", "Пальма" и других.
Симонов был удостоен Ордена Дружбы, Ордена Почёта, награждён премией Мэра Москвы в области литературы и искусства, трижды отмечен премией "Чайка", премией "Хрустальная Турандот", премией "Фигаро" имени Андрея Миронова.
Актер Владимир Симонов - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
В Театре Вахтангова назвали возможное место прощания с Симоновым
13:31
 
КультураРоссияМоскваВладимир МашковВладимир СимоновЕвгений ВахтанговМЭРНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала