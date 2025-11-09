https://ria.ru/20251109/simonov-2053734610.html
Названа причина смерти народного артиста России Симонова
Названа причина смерти народного артиста России Симонова
Народный артист России Владимир Симонов умер от нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, утверждает Telegram-канал Mash. РИА Новости, 09.11.2025
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости.
Народный артист России Владимир Симонов умер от нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, утверждает Telegram-канал
Mash.
"Причина смерти Владимира Симонова — хроническое заболевание, развившееся на фоне артериальной гипертензии", —говорится в публикации.
По данным Telegram-канала, в 2024 году актер обратился в больницу из-за кашля, но во время осмотра у него выявили высокое давление, которое вызывало нарушения в работе сердечно-сосудистой системы и повышало риск инсульта.
Накануне стало известно, что Симонов скончался на 69-м году жизни.
Актер родился в городе Октябрьске Куйбышевской (ныне — Самарской) области
. В 1983 году пришел во МХАТ, где проработал шесть лет. С 1989 года и до конца жизни проработал в Театре имени Вахтангова.
Симонов сыграл в таких спектаклях как "Ромул Великий", "Улыбнись нам, господи", а также принимал участие в постановках других театров.
Актер снялся более чем в 150 фильмах, включая "Одиноким предоставляется общежитие", "Граница. Таежный роман", "Перевал Дятлова", и "Чернобыль
".