США исключили аш-Шараа из санкционного списка - РИА Новости, 09.11.2025
17:34 09.11.2025
США исключили аш-Шараа из санкционного списка
США исключили аш-Шараа из санкционного списка
Соединенные Штаты исключили президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба из своего санкционного списка,... РИА Новости, 09.11.2025
2025
в мире, сирия, сша, ахмед аш-шараа
США исключили аш-Шараа из санкционного списка

США исключили президента Сирии аш-Шараа и главу МВД Хаттаба из списка санкций

Ахмед аш-Шараа
Ахмед аш-Шараа
Ахмед аш-Шараа. Архивное фото
Ахмед аш-Шараа. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 9 ноя - РИА Новости. Соединенные Штаты исключили президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба из своего санкционного списка, сообщил минфин США.
«

"В рамках усилий президента (США Дональда - ред.) Трампа дать Сирии шанс на возрождение Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) минфина США исключило президента Сирии Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел Анаса Хасана Хаттаба из списка специально назначенных граждан и заблокированных лиц", - написал минфин в соцсети X.

Лондон удалил из санкционного списка по Сирии Минобороны и МВД
