США исключили аш-Шараа из санкционного списка
США исключили аш-Шараа из санкционного списка - РИА Новости, 09.11.2025
США исключили аш-Шараа из санкционного списка
Соединенные Штаты исключили президента Сирии на переходный период Ахмеда аш-Шараа и министра внутренних дел страны Анаса Хаттаба из своего санкционного списка,... РИА Новости, 09.11.2025
в мире
сирия
сша
ахмед аш-шараа
сирия
сша
2025
США исключили президента Сирии аш-Шараа и главу МВД Хаттаба из списка санкций