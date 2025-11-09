https://ria.ru/20251109/rubio-2053755964.html
Лавров заявил о готовности к личным встречам с Рубио
Лавров заявил о готовности к личным встречам с Рубио - РИА Новости, 09.11.2025
Лавров заявил о готовности к личным встречам с Рубио
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости заявил, что готов к проведению личных встреч с госсекретарем США Марко Рубио, когда потребуется, РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T10:10:00+03:00
2025-11-09T10:10:00+03:00
2025-11-09T10:38:00+03:00
в мире
россия
сша
сергей лавров
марко рубио
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:133:3073:1862_1920x0_80_0_0_6ca75f73c9629f2dbb9fb4659d110e86.jpg
https://ria.ru/20251109/lavrov-2053755701.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/1d/2014176462_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_f744ab008115df56390c8f0cf5927531.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сша, сергей лавров, марко рубио
В мире, Россия, США, Сергей Лавров, Марко Рубио
Лавров заявил о готовности к личным встречам с Рубио
Лавров отметил важность регулярного общения с Рубио