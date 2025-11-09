https://ria.ru/20251109/rossiya-2053807206.html
В дилерской сети установили ограничение на продажи автомобилей Lada Largus
В дилерской сети установили ограничение на продажи автомобилей Lada Largus - РИА Новости, 09.11.2025
В дилерской сети установили ограничение на продажи автомобилей Lada Largus
Ограничение продаж товарных автомобилей Lada Largus установлено в дилерской сети с 21 октября 2025 года до завершения полного анализа информации, тестирования...
2025-11-09T18:22:00+03:00
2025-11-09T18:22:00+03:00
2025-11-09T18:22:00+03:00
В дилерской сети установили ограничение на продажи автомобилей Lada Largus
С 21 октября в дилерской сети ограничили продажи Lada Largus
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ограничение продаж товарных автомобилей Lada Largus установлено в дилерской сети с 21 октября 2025 года до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов, сообщили РИА Новости в Росстандарте.
В ведомстве добавили, что в соответствии с обращением Национального автомобильного союза (НАС) Росстандарт
запросил информацию у "АвтоВАЗа
" о возможном несоответствии автомобилей Lad
a Largus требованиям технического регламента Таможенного союза
"О безопасности колесных транспортных средств".
"АО "Автоваз" проинформировало Росстандарт о принимаемых мерах, направленных на предотвращение возможных рисков, связанных с затруднением при вращении рулевого колеса на автомобилях Lada Largus. Так, с 21 октября 2025 года установлено ограничение продаж в дилерской сети для всех товарных автомобилей Lada Largus до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов", — рассказали в Росстандарте.
В ведомстве добавили, что при обращении клиентов выполняется гарантийный ремонт, все выполненные на данный момент ремонты результативны, повторных обращений клиентов нет.
"Одновременно специалисты АО "Автоваз" совместно с поставщиком гидроусилителя рулевого управления продолжают проведение анализа и поиск причин возможного несоответствия", — отметили в Росстандарте.