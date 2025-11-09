Рейтинг@Mail.ru
В дилерской сети установили ограничение на продажи автомобилей Lada Largus - РИА Новости, 09.11.2025
18:22 09.11.2025
В дилерской сети установили ограничение на продажи автомобилей Lada Largus
В дилерской сети установили ограничение на продажи автомобилей Lada Largus
Ограничение продаж товарных автомобилей Lada Largus установлено в дилерской сети с 21 октября 2025 года до завершения полного анализа информации, тестирования... РИА Новости, 09.11.2025
Авто, Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт), АвтоВАЗ, Таможенный союз, Lada Vesta, Происшествия
С 21 октября в дилерской сети ограничили продажи Lada Largus

© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Lada Largus
© РИА Новости / Алексей Бабушкин
Lada Largus. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ограничение продаж товарных автомобилей Lada Largus установлено в дилерской сети с 21 октября 2025 года до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов, сообщили РИА Новости в Росстандарте.
В ведомстве добавили, что в соответствии с обращением Национального автомобильного союза (НАС) Росстандарт запросил информацию у "АвтоВАЗа" о возможном несоответствии автомобилей Lada Largus требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".
"АО "Автоваз" проинформировало Росстандарт о принимаемых мерах, направленных на предотвращение возможных рисков, связанных с затруднением при вращении рулевого колеса на автомобилях Lada Largus. Так, с 21 октября 2025 года установлено ограничение продаж в дилерской сети для всех товарных автомобилей Lada Largus до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов", — рассказали в Росстандарте.
В ведомстве добавили, что при обращении клиентов выполняется гарантийный ремонт, все выполненные на данный момент ремонты результативны, повторных обращений клиентов нет.
"Одновременно специалисты АО "Автоваз" совместно с поставщиком гидроусилителя рулевого управления продолжают проведение анализа и поиск причин возможного несоответствия", — отметили в Росстандарте.
В России выросли продажи Lada Iskra
4 октября, 10:38
