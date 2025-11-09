В дилерской сети установили ограничение на продажи автомобилей Lada Largus

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Ограничение продаж товарных автомобилей Lada Largus установлено в дилерской сети с 21 октября 2025 года до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов, сообщили РИА Новости в Росстандарте.

В ведомстве добавили, что в соответствии с обращением Национального автомобильного союза (НАС) Росстандарт запросил информацию у " АвтоВАЗа " о возможном несоответствии автомобилей Lad a Largus требованиям технического регламента Таможенного союза "О безопасности колесных транспортных средств".

"АО "Автоваз" проинформировало Росстандарт о принимаемых мерах, направленных на предотвращение возможных рисков, связанных с затруднением при вращении рулевого колеса на автомобилях Lada Largus. Так, с 21 октября 2025 года установлено ограничение продаж в дилерской сети для всех товарных автомобилей Lada Largus до завершения полного анализа информации, тестирования компонентов автомобилей и проведения исследования материалов", — рассказали в Росстандарте.

В ведомстве добавили, что при обращении клиентов выполняется гарантийный ремонт, все выполненные на данный момент ремонты результативны, повторных обращений клиентов нет.