Прощание с Павлом Никоновым пройдет 12 ноября
Прощание с Павлом Никоновым пройдет 12 ноября - РИА Новости, 09.11.2025
Прощание с Павлом Никоновым пройдет 12 ноября
Прощание с советским и российским живописцем, народным художником Российской Федерации, академиком и членом Президиума РАХ Павлом Никоновым пройдет 12 ноября в... РИА Новости, 09.11.2025
Прощание с Павлом Никоновым пройдет 12 ноября
Прощание с Павлом Никоновым пройдет 12 ноября в Храме священномученика Антипы
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Прощание с советским и российским живописцем, народным художником Российской Федерации, академиком и членом Президиума РАХ Павлом Никоновым пройдет 12 ноября в Храме священномученика Антипы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств.
Никонов скончался в субботу на 96-м году жизни.
"Двенадцатого ноября (среда), 10:30, состоится отпевание П.Ф.Никонова (1930-2025) в Храме священномученика Антипы, епископа Пергамского, на Колымажном дворе (Москва, Колымажный переулок, дом 8/4, строение 1)", - говорится в сообщении.
Никонов родился в 1930 году в Москве. С 1949 по 1956 годы он учился в Московском государственном институте им. В. И. Сурикова, где в 1956 году защитил дипломную работу "Октябрь", отмеченную серебряной медалью на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году и золотой медалью на Всесоюзной художественной выставке в 1958 году, что принесло автору всеобщее признание.
Персональные выставки Никонова с успехом проходили в разных городах и регионах России и за рубежом. Произведения автора находятся в собраниях крупнейших отечественных музеев, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки, Ростовский областной музей изобразительных искусств и других музеях и частных собраниях России и других стран.