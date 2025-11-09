Рейтинг@Mail.ru
Прощание с Павлом Никоновым пройдет 12 ноября - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
17:44 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/rossiya-2053803347.html
Прощание с Павлом Никоновым пройдет 12 ноября
Прощание с Павлом Никоновым пройдет 12 ноября - РИА Новости, 09.11.2025
Прощание с Павлом Никоновым пройдет 12 ноября
Прощание с советским и российским живописцем, народным художником Российской Федерации, академиком и членом Президиума РАХ Павлом Никоновым пройдет 12 ноября в... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T17:44:00+03:00
2025-11-09T17:44:00+03:00
культура
москва
россия
российская академия художеств
государственный русский музей
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794216578_0:0:3000:1688_1920x0_80_0_0_669fc085268b8bcec6366a57ec94a7aa.jpg
https://ria.ru/20251109/simonov-2053789431.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/09/1794216578_117:0:2784:2000_1920x0_80_0_0_f109aed433edf45342f348747f31ec62.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, россия, российская академия художеств, государственный русский музей, общество
Культура, Москва, Россия, Российская академия художеств, Государственный Русский музей, Общество
Прощание с Павлом Никоновым пройдет 12 ноября

Прощание с Павлом Никоновым пройдет 12 ноября в Храме священномученика Антипы

© АГН "Москва" / Сергей КиселевЖивописец, график, народный художник РФ Павел Никонов
Живописец, график, народный художник РФ Павел Никонов - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© АГН "Москва" / Сергей Киселев
Живописец, график, народный художник РФ Павел Никонов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Прощание с советским и российским живописцем, народным художником Российской Федерации, академиком и членом Президиума РАХ Павлом Никоновым пройдет 12 ноября в Храме священномученика Антипы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств.
Никонов скончался в субботу на 96-м году жизни.
"Двенадцатого ноября (среда), 10:30, состоится отпевание П.Ф.Никонова (1930-2025) в Храме священномученика Антипы, епископа Пергамского, на Колымажном дворе (Москва, Колымажный переулок, дом 8/4, строение 1)", - говорится в сообщении.
Никонов родился в 1930 году в Москве. С 1949 по 1956 годы он учился в Московском государственном институте им. В. И. Сурикова, где в 1956 году защитил дипломную работу "Октябрь", отмеченную серебряной медалью на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году и золотой медалью на Всесоюзной художественной выставке в 1958 году, что принесло автору всеобщее признание.
Персональные выставки Никонова с успехом проходили в разных городах и регионах России и за рубежом. Произведения автора находятся в собраниях крупнейших отечественных музеев, среди которых Государственная Третьяковская галерея, Государственный Русский музей, Курская государственная картинная галерея имени А.А. Дейнеки, Ростовский областной музей изобразительных искусств и других музеях и частных собраниях России и других стран.
Актер Владимир Симонов - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Машков выразил соболезнования в связи со смертью Владимира Симонова
15:19
 
КультураМоскваРоссияРоссийская академия художествГосударственный Русский музейОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала