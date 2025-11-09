Прощание с Павлом Никоновым пройдет 12 ноября

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Прощание с советским и российским живописцем, народным художником Российской Федерации, академиком и членом Президиума РАХ Павлом Никоновым пройдет 12 ноября в Храме священномученика Антипы, сообщили РИА Новости в пресс-службе Российской академии художеств.

Никонов скончался в субботу на 96-м году жизни.

"Двенадцатого ноября (среда), 10:30, состоится отпевание П.Ф.Никонова (1930-2025) в Храме священномученика Антипы, епископа Пергамского, на Колымажном дворе (Москва, Колымажный переулок, дом 8/4, строение 1)", - говорится в сообщении.

Никонов родился в 1930 году в Москве. С 1949 по 1956 годы он учился в Московском государственном институте им. В. И. Сурикова, где в 1956 году защитил дипломную работу "Октябрь", отмеченную серебряной медалью на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве в 1957 году и золотой медалью на Всесоюзной художественной выставке в 1958 году, что принесло автору всеобщее признание.