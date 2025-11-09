Рейтинг@Mail.ru
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция)
Религия
 
16:45 09.11.2025
Патриарх посоветовал проводить молебны о благополучии семьи
Патриарх посоветовал проводить молебны о благополучии семьи

Патриарх посоветовал проводить молебны о благополучии семьи в День защиты детей

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл посоветовал проводить молебны о благополучии семьи в первый воскресный день после 1 июня, когда отмечается День защиты детей.
"Получает постепенное распространение добрая практика совершения молебнов о благополучии семьи. Такие молебны можно рекомендовать проводить во всех епархиях в первый воскресный день (после - ред.) 1 июня, когда во всем мире отмечается День защиты детей", - сказал Кирилл на открытии XII Общецерковного съезда по социальному служению.
Патриарх считает необходимым передать рассмотрение этого вопроса в профильную комиссию Межсоборного присутствия Русской православной церкви (РПЦ), по результатам работы которой Синодальная богослужебная комиссия могла бы написать литургические тексты.
Двенадцатый общецерковный съезд по социальному служению РПЦ проходит 8-11 ноября. На нем наградят победителя Всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.10.2025
Патриарх Кирилл пожелал Путину в день рождения помощи Божией
7 октября, 09:45
 
РелигияРусская православная церковьОбщество
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
