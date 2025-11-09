Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл призвал создавать группы поддержки родственников зависимых - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:35 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/rossiya-2053797469.html
Патриарх Кирилл призвал создавать группы поддержки родственников зависимых
Патриарх Кирилл призвал создавать группы поддержки родственников зависимых - РИА Новости, 09.11.2025
Патриарх Кирилл призвал создавать группы поддержки родственников зависимых
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал создавать при храмах группы поддержки родственников зависимых людей. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T16:35:00+03:00
2025-11-09T16:35:00+03:00
религия
общество
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036655364_0:34:3126:1792_1920x0_80_0_0_82546ebebb0a4ded9c929f34dbdf6a21.jpg
https://ria.ru/20251105/rpts-2052982909.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/15/2036655364_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_b02bb3116b7dff71f6c2aa2f5cd55b87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, русская православная церковь
Религия, Общество, Русская православная церковь
Патриарх Кирилл призвал создавать группы поддержки родственников зависимых

Патриарх Кирилл призвал создавать группы поддержки родственников зависимых людей

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал создавать при храмах группы поддержки родственников зависимых людей.
"Желательно создавать при храмах группы поддержки родственников зависимых людей", – сказал он на открытии XII Общецерковного съезда по социальному служению в воскресенье.
Двенадцатый общецерковный съезд по социальному служению Русской православной церкви (РПЦ) проходит 8-11 ноября, на нем наградят победителя Всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой.
Протоиерей Михаил Потокин на открытии церковного центра помощи в Мариуполе - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
РПЦ открыла 12 центров помощи в Новороссии
5 ноября, 15:23
 
РелигияОбществоРусская православная церковь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала