Патриарх Кирилл призвал создавать группы поддержки родственников зависимых

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал создавать при храмах группы поддержки родственников зависимых людей.

"Желательно создавать при храмах группы поддержки родственников зависимых людей", – сказал он на открытии XII Общецерковного съезда по социальному служению в воскресенье.