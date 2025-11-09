Рейтинг@Mail.ru
Патриарх Кирилл высказался о прихожанах с собаками-поводырями - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:14 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/rossiya-2053794577.html
Патриарх Кирилл высказался о прихожанах с собаками-поводырями
Патриарх Кирилл высказался о прихожанах с собаками-поводырями - РИА Новости, 09.11.2025
Патриарх Кирилл высказался о прихожанах с собаками-поводырями
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не запрещать людям с собаками-поводырями доступ в храм из-за запрета присутствовать в храме собакам, а вместо... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T16:14:00+03:00
2025-11-09T16:14:00+03:00
религия
русская православная церковь
патриарх кирилл (владимир гундяев)
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153069/42/1530694274_0:28:3136:1792_1920x0_80_0_0_6ef2cc834e37e0ccdac2bd4ffea35dd7.jpg
https://ria.ru/20251026/patriarkh-2050727919.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153069/42/1530694274_110:0:2841:2048_1920x0_80_0_0_16e67d6d8087939b7f21ff03b07349b5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская православная церковь, патриарх кирилл (владимир гундяев), общество
Религия, Русская православная церковь, Патриарх Кирилл (Владимир Гундяев), Общество
Патриарх Кирилл высказался о прихожанах с собаками-поводырями

Патриарх Кирилл призвал не запрещать людям с собаками-поводырями доступ в храм

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не запрещать людям с собаками-поводырями доступ в храм из-за запрета присутствовать в храме собакам, а вместо этого организовывать для них сопровождение.
"В храмы и монастыри порой приходят незрячие люди в сопровождении собак-поводырей. Но бывают случаи, когда сотрудники храмов не разрешают таким людям пройти на церковную территорию. Для него собака это ноги, это способность передвигаться, это способность к храму подойти… Ну хорошо, с собакой нельзя, но организуйте так, чтобы кто-то помог этому человеку в храм прийти и помолиться", – сказал он на открытии XII Общецерковного съезда по социальному служению в воскресенье.
В синодальном отделе по благотворительности, отметил он, готовится к изданию новое методическое пособие о создании в храмах доступной среды.
"Люди, которые препятствуют в том числе и слепым, только потому что у них собаки-поводыри, соприкоснуться с приходской жизнью - они ведь не предлагают никакой альтернативной помощи по сопровождению человека в храм… Удивительно: опять приходится ссылаться на какой-то заграничный опыт. Уже давно во многих неправославных христианских храмах есть условия войти в храм для людей, не имеющих возможности двигаться", - заключил патриарх.
Двенадцатый общецерковный съезд по социальному служению РПЦ начался накануне. На нем наградят победителя Всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
Патриарх Кирилл: с Богом бороться невозможно
26 октября, 15:42
 
РелигияРусская православная церковьПатриарх Кирилл (Владимир Гундяев)Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала