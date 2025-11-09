https://ria.ru/20251109/rossiya-2053794577.html
Патриарх Кирилл высказался о прихожанах с собаками-поводырями
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал не запрещать людям с собаками-поводырями доступ в храм из-за запрета присутствовать в храме собакам, а вместо этого организовывать для них сопровождение.
"В храмы и монастыри порой приходят незрячие люди в сопровождении собак-поводырей. Но бывают случаи, когда сотрудники храмов не разрешают таким людям пройти на церковную территорию. Для него собака это ноги, это способность передвигаться, это способность к храму подойти… Ну хорошо, с собакой нельзя, но организуйте так, чтобы кто-то помог этому человеку в храм прийти и помолиться", – сказал он на открытии XII Общецерковного съезда по социальному служению в воскресенье.
В синодальном отделе по благотворительности, отметил он, готовится к изданию новое методическое пособие о создании в храмах доступной среды.
"Люди, которые препятствуют в том числе и слепым, только потому что у них собаки-поводыри, соприкоснуться с приходской жизнью - они ведь не предлагают никакой альтернативной помощи по сопровождению человека в храм… Удивительно: опять приходится ссылаться на какой-то заграничный опыт. Уже давно во многих неправославных христианских храмах есть условия войти в храм для людей, не имеющих возможности двигаться", - заключил патриарх.
Двенадцатый общецерковный съезд по социальному служению РПЦ
начался накануне. На нем наградят победителя Всероссийского конкурса помощи бездомным имени Надежды Монетовой.