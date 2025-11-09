Булатова знали все, кто любит искусство, заявил Ковальчук

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Художник-концептуалист Эрик Булатов был мастером, которого знают все, кто любит искусство, он был целой эпохой, заявил РИА Новости председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.
Булатов умер в возрасте 92 лет.
"Я немножко знал Эрика Булатова, познакомился с ним в Париже в 1990-м году. Это мастер, которого знают все, кто любит искусство. Это человек, который, уехав из Советского Союза, получил большое признание еще и за рубежом. Замечательный художник, профессионал, работал и в графике много, потом и в живописи", - отметил Ковальчук.
Он подчеркнул, что у Булатова была своя активная творческая жизнь. Он иногда приезжал в Россию и продолжал работать.
"Эрик Булатов создал очень много интересных произведений, которые находятся в разных музеях. Это целая эпоха", - заключил председатель Союза художников России.
Булатов - выдающийся русский художник-концептуалист, скульптор, фотограф, родился в 1933 году в Свердловске. Он окончил Художественный институт имени В. И. Сурикова. С 1959 года работал в детских издательствах "Детгиз" и "Малыш". Булатов с 1989 года жил в Нью-Йорке, с 1992 года - в Париже, но также делал проекты в России.