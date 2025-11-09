Рейтинг@Mail.ru
Булатова знали все, кто любит искусство, заявил Ковальчук - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:46 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/rossiya-2053785169.html
Булатова знали все, кто любит искусство, заявил Ковальчук
Булатова знали все, кто любит искусство, заявил Ковальчук - РИА Новости, 09.11.2025
Булатова знали все, кто любит искусство, заявил Ковальчук
Художник-концептуалист Эрик Булатов был мастером, которого знают все, кто любит искусство, он был целой эпохой, заявил РИА Новости председатель Союза художников РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T14:46:00+03:00
2025-11-09T14:46:00+03:00
россия
париж
свердловск
эрик булатов
андрей ковальчук
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053779896_0:275:3040:1985_1920x0_80_0_0_d1ad3c2336708a4730b84f83e66c0dfb.jpg
россия
париж
свердловск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/09/2053779896_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_f69d2baaaf60aed660594772720f5c5b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, париж, свердловск, эрик булатов, андрей ковальчук, общество
Россия, Париж, Свердловск, Эрик Булатов, Андрей Ковальчук, Общество
Булатова знали все, кто любит искусство, заявил Ковальчук

Ковальчук: Эрик Булатов был целой эпохой

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкХудожник Эрик Булатов
Художник Эрик Булатов - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в медиабанк
Художник Эрик Булатов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Художник-концептуалист Эрик Булатов был мастером, которого знают все, кто любит искусство, он был целой эпохой, заявил РИА Новости председатель Союза художников России Андрей Ковальчук.
Булатов умер в возрасте 92 лет.
"Я немножко знал Эрика Булатова, познакомился с ним в Париже в 1990-м году. Это мастер, которого знают все, кто любит искусство. Это человек, который, уехав из Советского Союза, получил большое признание еще и за рубежом. Замечательный художник, профессионал, работал и в графике много, потом и в живописи", - отметил Ковальчук.
Он подчеркнул, что у Булатова была своя активная творческая жизнь. Он иногда приезжал в Россию и продолжал работать.
"Эрик Булатов создал очень много интересных произведений, которые находятся в разных музеях. Это целая эпоха", - заключил председатель Союза художников России.
Булатов - выдающийся русский художник-концептуалист, скульптор, фотограф, родился в 1933 году в Свердловске. Он окончил Художественный институт имени В. И. Сурикова. С 1959 года работал в детских издательствах "Детгиз" и "Малыш". Булатов с 1989 года жил в Нью-Йорке, с 1992 года - в Париже, но также делал проекты в России.
 
РоссияПарижСвердловскЭрик БулатовАндрей КовальчукОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала