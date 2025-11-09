https://ria.ru/20251109/rossiya-2053783848.html
Мишустин назвал РПЦ хранительницей традиций народа
Мишустин назвал РПЦ хранительницей традиций народа
Мишустин назвал РПЦ хранительницей традиций народа
Мишустин: РПЦ является хранительницей традиций народа России
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также участникам и гостям XII Общецерковного съезда по социальному служению, отметив, что РПЦ является хранительницей традиций народа России, приобщает людей к духовным истокам.
"Во все времена Русская православная церковь
является хранительницей традиций нашего народа, приобщает людей к духовным истокам. Активно участвует в общественной жизни, играет важнейшую роль в решении социальных задач, реализует свой созидательный потенциал в делах милосердия", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.
Премьер-министр отметил, что благодаря самоотверженному труду служителей церкви воплощаются в жизнь значимые инициативы, программы и проекты. Сегодня, добавил Мишустин
, сёстры милосердия, священники находятся в зоне СВО, участвуют в восстановлении домов, оказывают гуманитарную помощь, поддерживают семьи с детьми, ухаживают за тяжелобольными в госпиталях, приносят духовное утешение в души страждущих.
"Ваше сострадание, забота, сопереживание, отзывчивость, умение откликаться на чужую боль помогают людям бороться с недугом, справляться со сложными ситуациями", - сказал премьер.
Мишустин поблагодарил служителей церкви за "столь нужное и ответственное дело", отметив, что их миссия почётна и благородна, достойна уважения и признательности.