Мишустин назвал РПЦ хранительницей традиций народа

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин направил приветствие патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, а также участникам и гостям XII Общецерковного съезда по социальному служению, отметив, что РПЦ является хранительницей традиций народа России, приобщает людей к духовным истокам.

"Во все времена Русская православная церковь является хранительницей традиций нашего народа, приобщает людей к духовным истокам. Активно участвует в общественной жизни, играет важнейшую роль в решении социальных задач, реализует свой созидательный потенциал в делах милосердия", - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте кабмина.

Премьер-министр отметил, что благодаря самоотверженному труду служителей церкви воплощаются в жизнь значимые инициативы, программы и проекты. Сегодня, добавил Мишустин , сёстры милосердия, священники находятся в зоне СВО, участвуют в восстановлении домов, оказывают гуманитарную помощь, поддерживают семьи с детьми, ухаживают за тяжелобольными в госпиталях, приносят духовное утешение в души страждущих.

"Ваше сострадание, забота, сопереживание, отзывчивость, умение откликаться на чужую боль помогают людям бороться с недугом, справляться со сложными ситуациями", - сказал премьер.