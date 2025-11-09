https://ria.ru/20251109/rossiya-2053781837.html
Песков назвал заявления Трампа по ядерным испытаниям однозначными
Песков назвал заявления Трампа по ядерным испытаниям однозначными
Песков назвал заявления Трампа по ядерным испытаниям однозначными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал серьезной субстанцией заявления американского лидера Дональда Трампа по ядерным испытаниям, отметив, что они РИА Новости, 09.11.2025
Песков назвал заявления Трампа по ядерным испытаниям однозначными
