Песков назвал заявления Трампа по ядерным испытаниям однозначными

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал серьезной субстанцией заявления американского лидера Дональда Трампа по ядерным испытаниям, отметив, что они прозвучали однозначно – США будут в самое ближайшее время испытывать ядерное оружие.