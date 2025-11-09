Рейтинг@Mail.ru
Песков назвал заявления Трампа по ядерным испытаниям однозначными - РИА Новости, 09.11.2025
14:17 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/rossiya-2053781837.html
Песков назвал заявления Трампа по ядерным испытаниям однозначными
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал серьезной субстанцией заявления американского лидера Дональда Трампа по ядерным испытаниям, отметив, что они РИА Новости, 09.11.2025
в мире
сша
россия
дмитрий песков
дональд трамп
павел зарубин
в мире, сша, россия, дмитрий песков, дональд трамп, павел зарубин
В мире, США, Россия, Дмитрий Песков, Дональд Трамп, Павел Зарубин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал серьезной субстанцией заявления американского лидера Дональда Трампа по ядерным испытаниям, отметив, что они прозвучали однозначно – США будут в самое ближайшее время испытывать ядерное оружие.
"Это (ядерные испытания - ред.) слишком серьезная субстанция, и действительно прозвучало все однозначно - США будут в самое ближайшее время испытывать ядерное оружие", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Ранее Трамп сообщил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
В миреСШАРоссияДмитрий ПесковДональд ТрампПавел Зарубин
 
 
