Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал испытания "Буревестника" и "Посейдона" - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:08 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/rossiya-2053779496.html
Песков прокомментировал испытания "Буревестника" и "Посейдона"
Песков прокомментировал испытания "Буревестника" и "Посейдона" - РИА Новости, 09.11.2025
Песков прокомментировал испытания "Буревестника" и "Посейдона"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на причины, по которым неверно считать испытания "Буревестника" и "Посейдона" ядерным испытанием, подчеркнув РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T14:08:00+03:00
2025-11-09T14:08:00+03:00
россия
дмитрий песков
павел зарубин
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907101_0:578:1272:1294_1920x0_80_0_0_b17cb75e44bc8bdb5918199126041845.jpg
https://ria.ru/20251002/peskov-2045918346.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907101_108:615:1013:1294_1920x0_80_0_0_e876b4c1678bf867070cb2db3b799fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, дмитрий песков, павел зарубин, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник", общество
Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник", Общество
Песков прокомментировал испытания "Буревестника" и "Посейдона"

Песков: испытания "Буревестника" и "Посейдона" не были ядерными испытаниями

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на причины, по которым неверно считать испытания "Буревестника" и "Посейдона" ядерным испытанием, подчеркнув что ядерный движитель и ядерный взрыв являются совершенно разными темами.
"Речь идет, во-первых, о средстве доставки, и речь не идет о ядерном взрыве. Это ядерный движитель или двигатель, поэтому это совершенно разные темы", - сказал Песков в интервью журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
"Конечно же, наверное, американские специалисты не должны делать таких ошибок в своих суждениях и в своих выводах", - добавил он.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 02.10.2025
Песков прокомментировал возможную передачу Западом Киеву ядерных технологий
2 октября, 16:52
 
РоссияДмитрий ПесковПавел Зарубинмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"Общество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала