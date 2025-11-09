Песков прокомментировал испытания "Буревестника" и "Посейдона"

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости . Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на причины, по которым неверно считать испытания "Буревестника" и "Посейдона" ядерным испытанием, подчеркнув что ядерный движитель и ядерный взрыв являются совершенно разными темами.

"Конечно же, наверное, американские специалисты не должны делать таких ошибок в своих суждениях и в своих выводах", - добавил он.