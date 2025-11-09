https://ria.ru/20251109/rossiya-2053778871.html
Песков рассказал о создании "Буревестника" и "Посейдона"
Песков рассказал о создании "Буревестника" и "Посейдона"
В создании таких прорывных технологий как "Буревестник" и "Посейдон" были задействованы большие коллективы одаренных людей, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.11.2025
Песков рассказал о создании "Буревестника" и "Посейдона"
Песков: "Буревестник" и "Посейдон" создали одаренные люди