Рейтинг@Mail.ru
Песков рассказал о создании "Буревестника" и "Посейдона" - РИА Новости, 09.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/rossiya-2053778871.html
Песков рассказал о создании "Буревестника" и "Посейдона"
Песков рассказал о создании "Буревестника" и "Посейдона" - РИА Новости, 09.11.2025
Песков рассказал о создании "Буревестника" и "Посейдона"
В создании таких прорывных технологий как "Буревестник" и "Посейдон" были задействованы большие коллективы одаренных людей, сообщил пресс-секретарь президента... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T14:05:00+03:00
2025-11-09T14:05:00+03:00
общество
россия
дмитрий песков
павел зарубин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907101_0:578:1272:1294_1920x0_80_0_0_b17cb75e44bc8bdb5918199126041845.jpg
https://ria.ru/20251029/peskov-2051583875.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050907101_108:615:1013:1294_1920x0_80_0_0_e876b4c1678bf867070cb2db3b799fdc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, дмитрий песков, павел зарубин
Общество, Россия, Дмитрий Песков, Павел Зарубин
Песков рассказал о создании "Буревестника" и "Посейдона"

Песков: "Буревестник" и "Посейдон" создали одаренные люди

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкИспытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник»
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник» - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
Перейти в медиабанк
Испытания крылатой ракеты с ядерным двигателем «Буревестник». Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. В создании таких прорывных технологий как "Буревестник" и "Посейдон" были задействованы большие коллективы одаренных людей, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Это ("Посейдон" и "Буревестник" - ред. ) действительно мировые прорывные технологии, которых нет ни у одной страны мира… И, конечно же, требуются большие коллективы целеустремленных, талантливых, одаренных людей, которые способны создавать такие технологии прорывные", – сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Песков назвал "Посейдон" новым шагом с точки зрения безопасности России
29 октября, 17:31
 
ОбществоРоссияДмитрий ПесковПавел Зарубин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала