10:25 09.11.2025 (обновлено: 10:37 09.11.2025)
Россия ждет от США подтверждения достигнутых договоренностей, заявил Лавров
Россия ждет от США подтверждения достигнутых договоренностей, заявил Лавров
Россия на данный момент ждет, что Вашингтон подтвердит актуальность договоренностей по Украине, достигнутых на лидерском саммите на Аляске, рассказал в интервью РИА Новости, 09.11.2025
Россия ждет от США подтверждения достигнутых договоренностей, заявил Лавров

Лавров: РФ ждет от США подтверждения актуальности анкориджских договоренностей

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи в Анкоридже, Аляска. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Россия на данный момент ждет, что Вашингтон подтвердит актуальность договоренностей по Украине, достигнутых на лидерском саммите на Аляске, рассказал в интервью РИА Новости глава МИД России Сергей Лавров.
"Сейчас мы ждем от США подтверждения того, что анкориджские договоренности остаются в силе", - сказал министр агентству.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 10.30 мск.
Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
Лавров прокомментировал анкориджские договоренности с США по Украине
