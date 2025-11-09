https://ria.ru/20251109/rossija-2053757366.html
Россия ждет от США подтверждения достигнутых договоренностей, заявил Лавров
Россия ждет от США подтверждения достигнутых договоренностей, заявил Лавров - РИА Новости, 09.11.2025
Россия ждет от США подтверждения достигнутых договоренностей, заявил Лавров
Россия на данный момент ждет, что Вашингтон подтвердит актуальность договоренностей по Украине, достигнутых на лидерском саммите на Аляске, рассказал в интервью РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T10:25:00+03:00
2025-11-09T10:25:00+03:00
2025-11-09T10:37:00+03:00
в мире
россия
украина
аляска
владимир путин
сергей лавров
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_0:60:2105:1244_1920x0_80_0_0_19e4705334711637474cfd4bf3ef4b91.jpg
https://ria.ru/20251109/lavrov-2053757227.html
россия
украина
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/11/2035904837_150:0:2028:1408_1920x0_80_0_0_b6a9eaac693a804392bcbf5a56ce6744.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, аляска, владимир путин, сергей лавров, дональд трамп
В мире, Россия, Украина, Аляска, Владимир Путин, Сергей Лавров, Дональд Трамп
Россия ждет от США подтверждения достигнутых договоренностей, заявил Лавров
Лавров: РФ ждет от США подтверждения актуальности анкориджских договоренностей