В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при отсутствии отопления

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. При отсутствии или низком качестве отопления важно зафиксировать этот факт, нужно сообщить о нарушении письменно и устно, также можно отправить претензию исполнителю услуг, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.

"С началом отопительного сезона многие граждане сталкиваются с проблемами ненадлежащего предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению. Это может проявляться в несоответствии температуры установленным нормативам или в длительных перерывах в подаче тепла", - рассказали в ведомстве.

Согласно постановлению правительства, услуги отопления должны предоставляться круглосуточно на протяжении всего отопительного периода, а перерывы не должны превышать установленные нормы, отметили в Роспотребнадзоре

Законодательством допускаются лишь незначительные перебои в подаче тепла. Максимально допустимая продолжительность перерыва составляет: не более 24 часов в сумме в течение одного месяца; не более 16 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от плюс 12 градусов до нормативной температуры (плюс 18-20 градусов); не более 8 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от плюс 10 до плюс 12 градусов; не более 4 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от плюс 8 до плюс 10 градусов.

"Важно помнить, что существуют нормативы температуры в жилых помещениях: она должна быть не ниже плюс 18 градусов, а в угловых комнатах - не ниже плюс 20 градусов. В холодных районах, где температура наиболее холодной пятидневки составляет минус 31 градус и ниже, температура в жилых помещениях должна быть не ниже плюс 20 градусов, а в угловых комнатах - не ниже плюс 22", - пояснили в пресс-службе.

Если в течение расчетного периода потребитель в многоквартирном доме получает некачественное отопление, размер платы за эту услугу может быть уменьшен вплоть до полной отмены оплаты, добавили в ведомстве.

"При возникновении ситуации с отсутствием отопления или его низким качеством важно зафиксировать этот факт. Для этого необходимо сообщить о нарушении как в письменной форме, так и устно (например, по телефону). Ваше сообщение будет зарегистрировано аварийно-диспетчерской службой. Также вы можете отправить претензию по почте на юридический адрес исполнителя услуг с уведомлением о вручении", - рассказали в Роспотребнадзоре.

Если сотрудник службы знает причины нарушения, он обязан уведомить об этом, добавили в пресс-службе. Если причины неизвестны, он должен согласовать дату и время проверки ситуации. По ее итогам составляется акт, который подписывают все участники.