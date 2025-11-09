Рейтинг@Mail.ru
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при отсутствии отопления
03:03 09.11.2025
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при отсутствии отопления
При отсутствии или низком качестве отопления важно зафиксировать этот факт, нужно сообщить о нарушении письменно и устно, также можно отправить претензию... РИА Новости, 09.11.2025
общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
Общество, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)
В Роспотребнадзоре рассказали, что делать при отсутствии отопления

Роспотребнадзор: при отсутствии отопления нужно сообщить о нарушении

МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. При отсутствии или низком качестве отопления важно зафиксировать этот факт, нужно сообщить о нарушении письменно и устно, также можно отправить претензию исполнителю услуг, рассказали РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
"С началом отопительного сезона многие граждане сталкиваются с проблемами ненадлежащего предоставления коммунальных услуг по теплоснабжению. Это может проявляться в несоответствии температуры установленным нормативам или в длительных перерывах в подаче тепла", - рассказали в ведомстве.
Согласно постановлению правительства, услуги отопления должны предоставляться круглосуточно на протяжении всего отопительного периода, а перерывы не должны превышать установленные нормы, отметили в Роспотребнадзоре.
Законодательством допускаются лишь незначительные перебои в подаче тепла. Максимально допустимая продолжительность перерыва составляет: не более 24 часов в сумме в течение одного месяца; не более 16 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от плюс 12 градусов до нормативной температуры (плюс 18-20 градусов); не более 8 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от плюс 10 до плюс 12 градусов; не более 4 часов единовременно при температуре воздуха в жилых помещениях от плюс 8 до плюс 10 градусов.
"Важно помнить, что существуют нормативы температуры в жилых помещениях: она должна быть не ниже плюс 18 градусов, а в угловых комнатах - не ниже плюс 20 градусов. В холодных районах, где температура наиболее холодной пятидневки составляет минус 31 градус и ниже, температура в жилых помещениях должна быть не ниже плюс 20 градусов, а в угловых комнатах - не ниже плюс 22", - пояснили в пресс-службе.
Если в течение расчетного периода потребитель в многоквартирном доме получает некачественное отопление, размер платы за эту услугу может быть уменьшен вплоть до полной отмены оплаты, добавили в ведомстве.
"При возникновении ситуации с отсутствием отопления или его низким качеством важно зафиксировать этот факт. Для этого необходимо сообщить о нарушении как в письменной форме, так и устно (например, по телефону). Ваше сообщение будет зарегистрировано аварийно-диспетчерской службой. Также вы можете отправить претензию по почте на юридический адрес исполнителя услуг с уведомлением о вручении", - рассказали в Роспотребнадзоре.
Если сотрудник службы знает причины нарушения, он обязан уведомить об этом, добавили в пресс-службе. Если причины неизвестны, он должен согласовать дату и время проверки ситуации. По ее итогам составляется акт, который подписывают все участники.
"В случае, если управляющая компания не реагирует на ваше обращение или предоставляет лишь формальный ответ без действий по устранению проблемы, вы можете обратиться: в государственную жилищную инспекцию по месту жительства и в суд с требованием возместить убытки, а также с просьбой о компенсации морального вреда", - уточнили в ведомстве.
