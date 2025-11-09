Рейтинг@Mail.ru
"На всякий случай": Запад испугался новой угрозы из-за России
08:00 09.11.2025
"На всякий случай": Запад испугался новой угрозы из-за России
"На всякий случай": Запад испугался новой угрозы из-за России
Государства мира стремятся к "золотому суверенитету". Даже члены НАТО и "Большой семерки" активно возвращают домой тонны слитков, которые хранили друг у друга... РИА Новости, 09.11.2025
индия
россия, сша, германия, дональд трамп, санкции в отношении россии, международные резервы, золото, франция, польша, бельгия, австрия, индия, репатриация
Россия, США, Германия, Дональд Трамп, Санкции в отношении России, международные резервы, Золото, Франция, Польша, Бельгия, Австрия, Индия, репатриация
"На всякий случай": Запад испугался новой угрозы из-за России

Гордиенко: Запад возвращает золотые резервы под суверенный контроль

© AP Photo / Jacquelyn MartinПрезидент США Дональд Трамп во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии
Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Президент США Дональд Трамп во время встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Государства мира стремятся к "золотому суверенитету". Даже члены НАТО и "Большой семерки" активно возвращают домой тонны слитков, которые хранили друг у друга. В приоритете — прямой контроль. О причинах и смысле этого процесса — в материале РИА Новости.

Забрать себе

На днях Резервный банк Индии отчитался: более 65% золотых запасов находятся на территории страны, 576 тонн из 880. Это почти вдвое больше, чем четыре года назад.
Нью-Дели возвращает драгметалл из Банка Англии, а также Банка международных расчетов со штаб-квартирой в Швейцарии. Уже привезли оттуда 280 тонн.
Вероятно, это связано с судьбой российских резервов в западных странах. Власти сделали выводы, отмечает вице-президент аналитической компании "Борселл" Ольга Веретенникова.
Китай — крупнейший покупатель драгметалла. Почти все держит дома. Это часть долгосрочной стратегии дедолларизации в пользу юаня плюс, конечно, соображения геополитической безопасности.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Основа утрачена": флагман ЕС столкнулся с критической ситуацией
31 октября, 08:00

Резко ускорился

И так поступают не только дружественные России страны.
«

В частности, Германия завершила масштабную программу репатриации 374 тонн из США и Франции еще в 2017-м. С тех пор 50,6% национального золота хранится внутри страны. Теперь хотят и остальное вернуть. В Бундесбанке заявили: физическая безопасность активов — абсолютный приоритет.

Франция исторически не вывозила золото за рубеж. И сейчас ставит себя в пример другим европейцам.
Австрийский национальный банк (OeNB) объявил о репатриации значительной части резервов из Великобритании в 2023-м. Объяснили: чтобы снизить "страновые риски" после Brexit и в контексте антироссийских санкций.
Венгрия нарастила золотой запас и все разместила в Будапеште. Такова "политика национального суверенитета".
Польский Нацбанк (NBP) сообщил о вывозе не менее 100 тонн золота из Банка Англии — из-за "геополитической ситуации в регионе".
«

Наконец, о том же самом задумалась Бельгия (где и находится основная часть замороженных активов России). Сослались, понятно, на геополитику.

Судно, доставляющее сжиженный природный газ из Катара в Польшу - РИА Новости, 1920, 27.10.2025
"Уже не шутки": Европе сделали жесткое предупреждение
27 октября, 08:00

Финансовый суверенитет

Наблюдатели констатируют: все это — часть сложившейся глобальной тенденции. Главная причина — растущее недоверие к традиционной финансовой системе и стремление к экономическому суверенитету. Центробанки не просто увеличивают золотые запасы (в 2024-м закупили рекордные 1045 тонн) — возвращают их под физический контроль.
«

Заморозка российских резервов потрясла весь мир. Осознание того, что активы, хранящиеся в иностранных юрисдикциях, могут моментально заблокировать, испугало и Запад. Союзники и финансовые партнеры теперь смотрят друг на друга с подозрением.

"Возврат золота или приобретение дополнительных объемов рассматривается как необходимая диверсификация, как страховка от валютных и кредитных рисков при растущей волатильности в глобальной экономике", — указывает Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Но что-то все равно держат за рубежом — для международных сделок. И ищут компромисс между контролем и сохранением ликвидности, добавляет он.
Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи - РИА Новости, 1920, 14.10.2025
"Все под контролем": Китай "выставил" Европу на миллионы евро
14 октября, 08:00

Под присмотром

Запасы забирают главным образом из Федерального резервного банка США в Нью-Йорке и Банка Англии в Лондоне. Это свидетельствует о фундаментальном переосмыслении политики суверенных резервов, действовавшей со времен Бреттон-Вудской системы, когда хранение золота за рубежом (особенно в Нью-Йорке) стало стандартной практикой.
«

Сомнения усилились после того, как ряд держателей обнаружили подмену: на репатриированных слитках были даты недавней отливки. Например, вместо оригинальных, из 1960-х, Германия получила изготовленные в 2013 году. Возник вопрос: лежало ли все это время золото в нужном месте?

Наблюдатели указывают на отсутствие регулярных независимых проверок крупных золотохранилищ. Так, в Форт-Нокс ревизоры не заглядывали с 1953-го.
В американском Минфине утверждают, что сами проводят аудит каждый год: "Золото там, где надо. Все учтено".
Тем не менее нанести визит в Форт-Нокс собирался лично президент Дональд Трамп. Он одним из первых среди политиков публично усомнился в сохранности запасов. Видимо, это тоже подстегнуло процесс репатриации драгметалла.
 
