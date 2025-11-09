https://ria.ru/20251109/rezervy-2053522154.html
"На всякий случай": Запад испугался новой угрозы из-за России
"На всякий случай": Запад испугался новой угрозы из-за России - РИА Новости, 09.11.2025
"На всякий случай": Запад испугался новой угрозы из-за России
Государства мира стремятся к "золотому суверенитету". Даже члены НАТО и "Большой семерки" активно возвращают домой тонны слитков, которые хранили друг у друга... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T08:00:00+03:00
2025-11-09T08:00:00+03:00
2025-11-09T08:03:00+03:00
россия
сша
германия
дональд трамп
санкции в отношении россии
международные резервы
золото
франция
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032093841_0:0:2500:1407_1920x0_80_0_0_6fd3baf1164b24d4f8ade96d525e5af5.jpg
https://ria.ru/20251031/germaniya-2051857680.html
https://ria.ru/20251027/maryshev-2050453586.html
https://ria.ru/20251014/redkozemy-2047986737.html
россия
сша
германия
франция
польша
бельгия
австрия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1d/2032093841_0:0:2224:1667_1920x0_80_0_0_2aafbd4462d22527cec7de931469a6a2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, германия, дональд трамп, санкции в отношении россии, международные резервы, золото, франция, польша, бельгия, австрия, индия, репатриация
Россия, США, Германия, Дональд Трамп, Санкции в отношении России, международные резервы, Золото, Франция, Польша, Бельгия, Австрия, Индия, репатриация
"На всякий случай": Запад испугался новой угрозы из-за России
Гордиенко: Запад возвращает золотые резервы под суверенный контроль
МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Государства мира стремятся к "золотому суверенитету". Даже члены НАТО и "Большой семерки" активно возвращают домой тонны слитков, которые хранили друг у друга. В приоритете — прямой контроль. О причинах и смысле этого процесса — в материале РИА Новости.
На днях Резервный банк Индии отчитался: более 65% золотых запасов находятся на территории страны, 576 тонн из 880. Это почти вдвое больше, чем четыре года назад.
Нью-Дели возвращает драгметалл из Банка Англии, а также Банка международных расчетов со штаб-квартирой в Швейцарии. Уже привезли оттуда 280 тонн.
Вероятно, это связано с судьбой российских резервов в западных странах. Власти сделали выводы, отмечает вице-президент аналитической компании "Борселл" Ольга Веретенникова.
Китай — крупнейший покупатель драгметалла. Почти все держит дома. Это часть долгосрочной стратегии дедолларизации в пользу юаня плюс, конечно, соображения геополитической безопасности.
И так поступают не только дружественные России страны.
«
В частности, Германия завершила масштабную программу репатриации 374 тонн из США и Франции еще в 2017-м. С тех пор 50,6% национального золота хранится внутри страны. Теперь хотят и остальное вернуть. В Бундесбанке заявили: физическая безопасность активов — абсолютный приоритет.
Франция исторически не вывозила золото за рубеж. И сейчас ставит себя в пример другим европейцам.
Австрийский национальный банк (OeNB) объявил о репатриации значительной части резервов из Великобритании в 2023-м. Объяснили: чтобы снизить "страновые риски" после Brexit и в контексте антироссийских санкций.
Венгрия нарастила золотой запас и все разместила в Будапеште. Такова "политика национального суверенитета".
Польский Нацбанк (NBP) сообщил о вывозе не менее 100 тонн золота из Банка Англии — из-за "геополитической ситуации в регионе".
«
Наконец, о том же самом задумалась Бельгия (где и находится основная часть замороженных активов России). Сослались, понятно, на геополитику.
Наблюдатели констатируют: все это — часть сложившейся глобальной тенденции. Главная причина — растущее недоверие к традиционной финансовой системе и стремление к экономическому суверенитету. Центробанки не просто увеличивают золотые запасы (в 2024-м закупили рекордные 1045 тонн) — возвращают их под физический контроль.
«
Заморозка российских резервов потрясла весь мир. Осознание того, что активы, хранящиеся в иностранных юрисдикциях, могут моментально заблокировать, испугало и Запад. Союзники и финансовые партнеры теперь смотрят друг на друга с подозрением.
"Возврат золота или приобретение дополнительных объемов рассматривается как необходимая диверсификация, как страховка от валютных и кредитных рисков при растущей волатильности в глобальной экономике", — указывает Михаил Гордиенко, профессор кафедры финансов устойчивого развития РЭУ имени Г. В. Плеханова.
Но что-то все равно держат за рубежом — для международных сделок. И ищут компромисс между контролем и сохранением ликвидности, добавляет он.
Запасы забирают главным образом из Федерального резервного банка США в Нью-Йорке и Банка Англии в Лондоне. Это свидетельствует о фундаментальном переосмыслении политики суверенных резервов, действовавшей со времен Бреттон-Вудской системы, когда хранение золота за рубежом (особенно в Нью-Йорке) стало стандартной практикой.
«
Сомнения усилились после того, как ряд держателей обнаружили подмену: на репатриированных слитках были даты недавней отливки. Например, вместо оригинальных, из 1960-х, Германия получила изготовленные в 2013 году. Возник вопрос: лежало ли все это время золото в нужном месте?
Наблюдатели указывают на отсутствие регулярных независимых проверок крупных золотохранилищ. Так, в Форт-Нокс ревизоры не заглядывали с 1953-го.
В американском Минфине утверждают, что сами проводят аудит каждый год: "Золото там, где надо. Все учтено".
Тем не менее нанести визит в Форт-Нокс собирался лично президент Дональд Трамп. Он одним из первых среди политиков публично усомнился в сохранности запасов. Видимо, это тоже подстегнуло процесс репатриации драгметалла.