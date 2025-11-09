Рейтинг@Mail.ru
Бывшая жена Паши Техника хочет забрать все права на треки музыканта - РИА Новости, 09.11.2025
14:17 09.11.2025
Бывшая жена Паши Техника хочет забрать все права на треки музыканта
Бывшая жена Паши Техника хочет забрать все права на треки музыканта
© Фото : @techniquepashaliveРэпер Паша Техник
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Бывшая жена рэпера Паши Техника (Павла Ивлева) Ева Карицкая (Карина Мельничук) сообщила РИА Новости, что собирается забрать все права на треки музыканта у его бывшего менеджера Марка Яровного.
Ранее в Telegram-канале Baza сообщалось, что около 80 треков Паши Техника исчезли со стриминговых платформ из-за споров по наследству.
"Я хочу забрать все треки и права у бывшего менеджера Паши (Марка Яровного - ред.)", - сказала собеседница агентства.
По словам Карицкой, часть треков Техника была удалена со стриминговых площадок, так как Яровный не предоставляет никакую отчетность по роялти и забирает свой процент, помимо процента лейбла и площадок.
На вопрос о том, будут ли возвращены треки Техника на музыкальные платформы в будущем, Карицкая ответила, что это случится, когда закончатся разбирательства.
"Вернутся, когда мы решим судебные моменты", - добавила она.
Паша Техник - российский рэпер и музыкальный продюсер, один из основателей группы Kunteynir. В конце марта 40-летнего рэпера госпитализировали на таиландском Пхукете с сильным отравлением. Он находился в реанимации в тяжелом состоянии. Его бывшая супруга Ева Карицкая 4 апреля сообщила, что Паша Техник скончался в реанимации, причиной смерти по заключению медиков Таиланда стала легочная инфекция.
На рэпера Icegergert завели дело за пропаганду АУЕ*
6 ноября, 13:32
 
Заголовок открываемого материала