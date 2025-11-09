Разведчик рассказал, как ВСУ пытались обмануть российских бойцов при штурме

ЛУГАНСК, 9 ноя — РИА Новости. Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на уничтоженных опорных пунктах на Краснолиманском направлении находили тела военнослужащих ВСУ в уставной форме Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости боец с позывным Рокс.

« "Находили документы и, самое что интересное, что могу сказать, встречались даже такие опорники, где вэсэушники одевались в нашу форму пиксельную. А так шевроны, документы, военники находили, оружие натовское", — рассказал разведчик.

Собеседник агентства предположил, что украинские военнослужащие могли переодеваться в форму ВС РФ, чтобы ввести в заблуждение штурмовавших опорный пункт российских бойцов, которые могли бы подумать, что на позициях якобы уже находятся сослуживцы.