Разведчик рассказал, как ВСУ пытались обмануть российских бойцов при штурме
Военные ВСУ на Краснолиманском направлении переодевались в форму ВС России
ЛУГАНСК, 9 ноя — РИА Новости. Разведчики 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" на уничтоженных опорных пунктах на Краснолиманском направлении находили тела военнослужащих ВСУ в уставной форме Вооруженных сил России, рассказал РИА Новости боец с позывным Рокс.
"Находили документы и, самое что интересное, что могу сказать, встречались даже такие опорники, где вэсэушники одевались в нашу форму пиксельную. А так шевроны, документы, военники находили, оружие натовское", — рассказал разведчик.
Собеседник агентства предположил, что украинские военнослужащие могли переодеваться в форму ВС РФ, чтобы ввести в заблуждение штурмовавших опорный пункт российских бойцов, которые могли бы подумать, что на позициях якобы уже находятся сослуживцы.
"Я думаю, что они, скорее всего, думали, что, даже если наши подойдут, увидят форму пиксельную и подумают, что наши на позициях сидят", — сказал Рокс.