Пушилин рассказал о ситуации на добропольском выступе
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
11:42 09.11.2025
Пушилин рассказал о ситуации на добропольском выступе
Пушилин рассказал о ситуации на добропольском выступе - РИА Новости, 09.11.2025
Пушилин рассказал о ситуации на добропольском выступе
Российские подразделения удерживают и улучшают позиции на добропольском выступе, идут затяжные бои в районе Шахово, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.11.2025
Пушилин рассказал о ситуации на добропольском выступе

Российские военные
Российские военные. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Российские подразделения удерживают и улучшают позиции на добропольском выступе, идут затяжные бои в районе Шахово, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Добропольский выступ - ситуация сложная, там очень затяжные бои в районе Шахово мы видим. Но опять же, мы видим, что наши ребята держат удар. Понятное дело, что противник там и концентрирует сейчас новые резервы, в Доброполье, для последующих атак. Но тем не менее, мы видим, что где-то мы удерживаем позиции, а где-то даже их улучшаем", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, опубликованном в Telegram-канале журналиста.
Российские военнослужащие в зоне СВО
Пушилин рассказал о ситуации в районе Клебан-Быкского водохранилища
Заголовок открываемого материала