https://ria.ru/20251109/pushilin-2053763410.html
Пушилин рассказал о ситуации на добропольском выступе
Пушилин рассказал о ситуации на добропольском выступе - РИА Новости, 09.11.2025
Пушилин рассказал о ситуации на добропольском выступе
Российские подразделения удерживают и улучшают позиции на добропольском выступе, идут затяжные бои в районе Шахово, сообщил глава ДНР Денис Пушилин. РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T11:42:00+03:00
2025-11-09T11:42:00+03:00
2025-11-09T11:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
доброполье (город)
денис пушилин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_cc48fef3cb2d79f003bcf95c0c76e123.jpg
https://ria.ru/20251109/pushilin-2053761126.html
донецкая народная республика
доброполье (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041496421_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d55699b41b712d5ef156ab52c509e348.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, доброполье (город), денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Доброполье (город), Денис Пушилин
Пушилин рассказал о ситуации на добропольском выступе
Пушилин: ВС России улучшили позиции на Добропольском выступе