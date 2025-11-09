Пушилин рассказал о ситуации в районе Клебан-Быкского водохранилища

МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Российские подразделения проводят зачистку в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике, где ВСУ пытаются удержаться, в Константиновке и на окраинах города идут бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.