Пушилин рассказал о ситуации в районе Клебан-Быкского водохранилища - РИА Новости, 09.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
11:09 09.11.2025
Пушилин рассказал о ситуации в районе Клебан-Быкского водохранилища
Пушилин рассказал о ситуации в районе Клебан-Быкского водохранилища
донецкая народная республика, константиновка, денис пушилин, андрей руденко, вгтрк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Денис Пушилин, Андрей Руденко, ВГТРК, Вооруженные силы Украины
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие в зоне СВО
© РИА Новости / Станислав Красильников
Российские военнослужащие в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 9 ноя – РИА Новости. Российские подразделения проводят зачистку в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике, где ВСУ пытаются удержаться, в Константиновке и на окраинах города идут бои, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
"Константиновское направление. Сам город Константиновка, в районе которого как на окраинах, так и в окрестностях идут боестолкновения, идет зачистка в районе Клебан-Быкского водохранилища, потому что там противник предпринимает еще какие-то попытки удержаться на позициях", - сказал Пушилин в интервью корреспонденту ВГТРК Андрею Руденко, опубликованном в Telegram-канале журналиста.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
