https://ria.ru/20251109/pushilin-2053761126.html
Пушилин рассказал о ситуации в районе Клебан-Быкского водохранилища
Пушилин рассказал о ситуации в районе Клебан-Быкского водохранилища - РИА Новости, 09.11.2025
Пушилин рассказал о ситуации в районе Клебан-Быкского водохранилища
Российские подразделения проводят зачистку в районе Клебан-Быкского водохранилища в Донецкой Народной Республике, где ВСУ пытаются удержаться, в Константиновке... РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T11:09:00+03:00
2025-11-09T11:09:00+03:00
2025-11-09T11:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
константиновка
денис пушилин
андрей руденко
вгтрк
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219668_0:0:3090:1738_1920x0_80_0_0_be1b2e7be186be687de95f55a575b712.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
донецкая народная республика
константиновка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/1e/2026219668_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7734e6f2eb24828ccd74733351601c53.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецкая народная республика, константиновка, денис пушилин, андрей руденко, вгтрк, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Константиновка, Денис Пушилин, Андрей Руденко, ВГТРК, Вооруженные силы Украины
Пушилин рассказал о ситуации в районе Клебан-Быкского водохранилища
Пушилин: ВС России проводят зачистку в районе Клебан-Быкского водохранилища