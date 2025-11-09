Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением света в Таганроге

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей Таганрога в Ростовской области, оставшихся без электроснабжения из-за аварийного отключения высоковольтной линии, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.

"В связи с аварийной ситуацией на высоковольтной линии в Таганроге прокуратурой организована проверка исполнения требований федерального законодательства. Вопросы соблюдения прав граждан, а также сроков устранения аварии и возобновления подачи электричества на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.

Там же уточняется, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее в воскресение глава города Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что, по информации ПАО " Россети ", произошло аварийное отключение высоковольтной линии, в ряде районов города Таганрога отсутствует электроснабжение.