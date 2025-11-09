Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением света в Таганроге - РИА Новости, 09.11.2025
15:37 09.11.2025
https://ria.ru/20251109/prokuratura-2053790826.html
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением света в Таганроге
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением света в Таганроге - РИА Новости, 09.11.2025
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением света в Таганроге
Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей Таганрога в Ростовской области, оставшихся без электроснабжения из-за аварийного отключения высоковольтной
Прокуратура взяла на контроль ситуацию с отключением света в Таганроге

Прокуратура проверит соблюдение прав жителей Таганрога, оставшихся без света

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 9 ноя - РИА Новости. Прокуратура взяла на контроль соблюдение прав жителей Таганрога в Ростовской области, оставшихся без электроснабжения из-за аварийного отключения высоковольтной линии, сообщили в пресс-службе прокуратуры региона.
"В связи с аварийной ситуацией на высоковольтной линии в Таганроге прокуратурой организована проверка исполнения требований федерального законодательства. Вопросы соблюдения прав граждан, а также сроков устранения аварии и возобновления подачи электричества на контроле прокуратуры", - говорится в сообщении.
Там же уточняется, что при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.
Ранее в воскресение глава города Таганрога Светлана Камбулова сообщала, что, по информации ПАО "Россети", произошло аварийное отключение высоковольтной линии, в ряде районов города Таганрога отсутствует электроснабжение.
По словам Камбуловой, аварийные бригады уже работают и прикладывают все усилия, чтобы как можно быстрее восстановить подачу электроэнергии. Устранить аварийную ситуацию планируется в течение двух часов, уточняла глава города.
