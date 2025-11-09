Рейтинг@Mail.ru
15:47 09.11.2025 (обновлено: 15:54 09.11.2025)
Опубликовано расписание поезда Деда Мороза
МОСКВА, 9 ноя - РИА Новости. Опубликовано расписание поезда Деда Мороза на этот сезон, в частности, в Москве состав будет 2-3 января 2026 года, заметило РИА Новости на сайте проекта.
Всего, как и анонсировали ранее РЖД, в список вошло 70 городов. Стартует поезд 19 ноября 2025 года во Владивостоке и закончит свое путешествие 11 января 2026 в Великом Устюге.
"Маршрут поезда Деда Мороза 2025-2026… Москва 02.01-03.01", - говорится в расписании.
Поезд Деда Мороза - это празднично оформленная передвижная резиденция главного волшебника Нового года. Тут есть целый ряд особых вагонов: приемная, сказочная деревня для игр и квестов, сцена и кукольный театр для проведения представлений, лавка с сувенирами, буфет и вагон-ресторан для чаепитий, спальные вагоны для команды помощников Деда Мороза .
Впервые поезд Деда Мороза стартовал 5 декабря 2021 года. Всего за четыре сезона состав проехал 108 тысяч километров (почти три экватора Земли), а на вокзалы встретиться с Дедом Морозом пришли 1 миллион 740 тысяч человек (больше, чем население Новосибирска).
Поезд Деда Мороза на Московском центральном кольце. 8 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В Москве заметили праздничный поезд Деда Мороза
