Под Екатеринбургом полностью потушили пожар в производственном здании
Под Екатеринбургом полностью потушили пожар в производственном здании - РИА Новости, 09.11.2025
Под Екатеринбургом полностью потушили пожар в производственном здании
Пожар в двухэтажном здании со строительными материалами под Екатеринбургом, площадь которого составляла 800 "квадратов", полностью потушен, повреждены имущество РИА Новости, 09.11.2025
екатеринбург
Под Екатеринбургом полностью потушили пожар в производственном здании
Под Екатеринбургом потушили пожар в производственном здании со стройматериалами
ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Пожар в двухэтажном здании со строительными материалами под Екатеринбургом, площадь которого составляла 800 "квадратов", полностью потушен, повреждены имущество и внутренняя отделка строения, сгорела кровля, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.
"На площади 800 квадратных метров сгорела кровля, повреждены имущество, внутренняя отделка складского помещения. В тушении пожара были задействованы 15 единиц техники, 41 человек личного состава. В 20.55 (18.55 мск - ред.) огонь локализован, в 00.48 (22.48 мск - ред.) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03.22 (01.22 мск - ред.)", – говорится в сообщении на сайте ведомства.
Ранее в главке рассказывали журналистам, что возгорание произошло в субботу на улице Медная в поселке Медный под Екатеринбургом
, уточнялось, что площадь пожара увеличилась до 800 квадратных метров. Позднее пресс-служба отмечала, что пожар удалось локализовать и ликвидировать открытое горение, велась проливка и разбор сгоревших конструкций.
Данных о пострадавших не было, причину возгорания предстоит установить пожарным дознавателям, добавляли в министерстве.