Под Екатеринбургом полностью потушили пожар в производственном здании

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 ноя – РИА Новости. Пожар в двухэтажном здании со строительными материалами под Екатеринбургом, площадь которого составляла 800 "квадратов", полностью потушен, повреждены имущество и внутренняя отделка строения, сгорела кровля, сообщила пресс-служба регионального главка МЧС.

"На площади 800 квадратных метров сгорела кровля, повреждены имущество, внутренняя отделка складского помещения. В тушении пожара были задействованы 15 единиц техники, 41 человек личного состава. В 20.55 (18.55 мск - ред.) огонь локализован, в 00.48 (22.48 мск - ред.) открытое горение ликвидировано, проливка и разбор сгоревших конструкций завершены в 03.22 (01.22 мск - ред.)", – говорится в сообщении на сайте ведомства.