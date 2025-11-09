При столкновении поездов у Братиславы ранены несколько человек

По данным агентства, поезд, направлявшийся в Братиславу, при выезде из Пезинка (в 20 километрах от словацкой столицы) столкнулся с другим поездом вечером в воскресенье. В полиции уточнили, что сообщение о ЧП поступило в 19.31 (21.31 мск), на место были направлены экстренные службы.