Песков рассказал о поручении Путина по ядерным испытаниям - РИА Новости, 09.11.2025
15:58 09.11.2025 (обновлено: 18:21 09.11.2025)
Песков рассказал о поручении Путина по ядерным испытаниям
Песков рассказал о поручении Путина по ядерным испытаниям
Президент России Владимир Путин поручил изучить целесообразность начала подготовки к ядерным испытаниям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков РИА Новости, 09.11.2025
2025-11-09T15:58:00+03:00
2025-11-09T18:21:00+03:00
россия, сша, дмитрий песков, владимир путин, дональд трамп, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник", посейдон (подводный беспилотник), ядерное оружие, безопасность
Россия, США, Дмитрий Песков, Владимир Путин, Дональд Трамп, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник", Посейдон (подводный беспилотник), Ядерное оружие, Безопасность
Песков рассказал о поручении Путина по ядерным испытаниям

Песков: Россия изучает целесообразность начала подготовки к ядерным испытаниям

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности - РИА Новости, 1920, 09.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Президент Владимир Путин проводит оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил изучить целесообразность начала подготовки к ядерным испытаниям, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью тележурналисту программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павлу Зарубину.

На прошлой неделе Дональд Трамп распорядился немедленно запустить процесс испытаний ядерного оружия. Свое решение он обосновал тем, что другие страны якобы делают то же самое. Песков задался вопросом, означает ли это решение, что США выйдут из своих обязательств по всеобъемлющему запрету ядерных испытаний и действительно ли они намерены их провести.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Ядерные испытания как проблема невеликой Америки
7 ноября, 09:26
"В этой связи президент по итогам обсуждения дал поручение разобраться на базе Совбеза России в межведомственном формате с этим вопросом и прийти к выводу о целесообразности или нецелесообразности о начале подготовки к ядерным испытаниям", — пояснил представитель Кремля.

Ранее в воскресенье он заявил, что Путин не давал указания приступить к подготовке таких испытаний: сначала нужно понять, нужно ли России это делать. Подобное решение должно быть обоснованным и выверенным, подчеркнул Песков. При этом он предупредил, что Россия будет вынуждена действовать зеркально, если США или любая другая страна испытают ядерное оружие.
Россия в октябре успешно испытала безэкипажный подводный аппарат "Посейдон", способный нести как обычные, так и ядерные боеприпасы, и ракету "Буревестник". Песков подчеркнул, что считать эти испытания ядерными в корне неверно, поскольку в случае с этими вооружениями речь идет лишь о ядерном двигателе как средстве доставки снаряда. Москва ждет разъяснений от Вашингтона по этому поводу, отметил он.
Океанская многоцелевая система Посейдон - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
"Поистине кошмарный". На Западе схватились за голову из-за "Посейдона"
31 октября, 19:54
На совещании Совета безопасности в среду министр обороны Андрей Белоусов заявил, что считает целесообразным начать подготовку к возобновлению ядерных испытаний на полигоне Новая Земля. Путин поручил собрать дополнительную информацию, проанализировать и внести согласованные предложения о возможном начале подготовки таких испытаний.
Заявления президента США о возобновлении ядерных испытаний глава государства назвал серьезным вопросом. Россия всегда неукоснительно придерживалась Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний и планов отойти от обязательств у нее нет, подчеркнул он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
Россия открыла новую эру геополитического сдерживания
30 октября, 11:38

Ситуация вокруг ДВЗЯИ

В 1996 году вступил в силу Договор о всеобъемлющем запрете испытаний ядерного оружия. К нему присоединились 187 государств, но ратифицировали только 178, в том числе Россия. США, Китай и Израиль до сих пор этого не сделали. Причем страны, владеющие ЯО, взяли на себя добровольное обязательство не проводить испытания.
В 2023-м Россия отозвала ратификацию ДВЗЯИ. Как пояснили в МИД, это решение связано с блокирующей позицией США: Вашингтон уже 30 лет не предпринимает никаких усилий, чтобы ратифицировать договор. В то же время Москва готова вернуться к этому вопросу, как только то же самое сделает Вашингтон.
Крылатая ракета с ядерным двигателем Буревестник - РИА Новости, 1920, 28.10.2025
Ракета "Буревестник": стратегическое оружие России с ядерным двигателем
28 октября, 14:21
 
РоссияСШАДмитрий ПесковВладимир ПутинДональд Трампмежконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"Посейдон (подводный беспилотник)Ядерное оружиеБезопасность
 
 
