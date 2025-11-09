Рейтинг@Mail.ru
Песков прокомментировал заявления о ядерных испытаниях "Буревестника" - РИА Новости, 09.11.2025
14:19 09.11.2025 (обновлено: 14:33 09.11.2025)
Песков прокомментировал заявления о ядерных испытаниях "Буревестника"
Песков прокомментировал заявления о ядерных испытаниях "Буревестника"
россия, сша, дмитрий песков, павел зарубин, межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
Песков прокомментировал заявления о ядерных испытаниях "Буревестника"

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал крайне поверхностным и неверным суждение о том, что испытания "Буревестника и "Посейдона" являются ядерным испытанием.
"Если это так, то, с экспертной точки зрения, это крайне поверхностное и неверное суждение”, - сказал Песков в интервью журналисту “России 1” Павлу Зарубину, отвечая на вопрос, могли ли США спутать ядерное оружие с двигателем.

По словам пресс-секретаря президента, ядерная энергетическая установка является только двигателем, в случае с “Буревестником” и “Посейдоном” речь не идет о ядерном взрыве.
Путин о применении ядерного оружия - РИА Новости, 1920, 04.05.2025
Путин: у России не было необходимости применять ядерное оружие в ходе СВО
