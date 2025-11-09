Рейтинг@Mail.ru
14:06 09.11.2025 (обновлено: 14:12 09.11.2025)
Песков рассказал о награждении разработчиков "Буревестника" и "Посейдона"
Песков рассказал о награждении разработчиков "Буревестника" и "Посейдона"
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 ноя - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что на награждении разработчиков "Буревестника" и "Посейдона" был почти полный зал.
В День народного единства 4 ноября президент России Владимир Путин наградил разработчиков "Посейдона" и "Буревестника".
"Это был почти полный зал", - сказал Песков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.

